15 декабря

14 декабря

Популярное

Депутаты Хурала Бурятии массово болеют гриппом

Депутаты Хурала Бурятии массово болеют гриппом
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Голосовать вместо них на сессии пришлось их коллегам

В Бурятии 15 декабря проходит очередная сессия Народного Хурала – последняя в 2022 году. Один из парламентариев – Игорь Бобков – заметил, что на пленарное заседание явилось всего 39 депутатов из более чем 60-ти. Бобков заметил, что в большом зале приглашённых больше, чем самих депутатов. И даже язвительно предложил обзвонить отсутствующих.

Перед рассмотрением вопросов повестки спикер Хурала Владимир Павлов зачитал, кто из отсутствующих передаёт свой голос коллегам. Он сообщил, что многих народных избранников нет, поскольку они подхватили грипп. «Очень много людей болеют, несколько человек в командировке», – отметил председатель парламента и призвал всех здоровых пользоваться антисептиками. 

– В зале они есть, - добавил Павлов. 


грипп болезнь депутаты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Минприроды России: «Показатели Бурятии наилучшие»
Глава Минприроды России: «Показатели Бурятии наилучшие»
Власть, 15.12.2022
Александр Козлов отметил опыт профилактики лесных пожаров в Бурятии
В Иркутской области меняют закон о бездомных животных
В Иркутской области меняют закон о бездомных животных
Власть, 14.12.2022
Поправки были одобрены в первом чтении
Глава СК России потребовал разобраться в ситуации с замерзающим в Бурятии селом
Глава СК России потребовал разобраться в ситуации с замерзающим в Бурятии селом
Власть, 14.12.2022
Выяснилось, что районные власти, вероятно, давали липовые отчёты о запасах топлива
В Улан-Удэ обсудили защиту Дальнего Востока и Сибири от паводков и пожаров
В Улан-Удэ обсудили защиту Дальнего Востока и Сибири от паводков и пожаров
Власть, 14.12.2022
Прокуроры повсеместно выявляют нарушения законодательства
«ЕР» и Минтруд представили законопроект о занятости населения
«ЕР» и Минтруд представили законопроект о занятости населения
Власть, 14.12.2022
Законопроект о занятости ставит целью снизить уровень безработицы
В Бурятии высадился десант федеральных чиновников
В Бурятии высадился десант федеральных чиновников
Власть, 14.12.2022
Среди них два федеральных министра
Владислав Третьяк пообещал открыть ледовый дворец в Бурятии
Владислав Третьяк пообещал открыть ледовый дворец в Бурятии
Власть, 14.12.2022
«Приеду в Улан-Удэ, готовьтесь», - пообещал знаменитый хоккеист
Назначен прокурор Закаменского района Бурятии
Назначен прокурор Закаменского района Бурятии
Власть, 14.12.2022
Приказ о назначении подписал генпрокурор 
В Улан-Удэ объяснили причину создания нового комитета мэрии
В Улан-Удэ объяснили причину создания нового комитета мэрии
Власть, 13.12.2022
В него войдут управление по ЧС и управление по безопасности
И.о. прокурора Бурятии получил жалобу на скользкие улицы
И.о. прокурора Бурятии получил жалобу на скользкие улицы
Власть, 13.12.2022
Михаил Филичев провёл приём граждан в Иволгинском районе
Глава Бурятии рассказал, кому повысят зарплату в будущем году
Глава Бурятии рассказал, кому повысят зарплату в будущем году
Власть, 12.12.2022
Наибольшая сумма будет направлена на сферу культуры
В Бурятии определились с главой Прибайкальского района
В Бурятии определились с главой Прибайкальского района
Власть, 12.12.2022
Руководить им ближайшие пять лет будет «единоросс»
Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время
Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время
Власть, 12.12.2022
Об этом экс-канцлер Германии заявила в интервью немецкой газете
В Бурятии землю на Байкале незаконно отдали для добычи песка
В Бурятии землю на Байкале незаконно отдали для добычи песка
Власть, 12.12.2022
Глава Северо-Байкальского района признан виновным в халатности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^