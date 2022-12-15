Депутаты Хурала Бурятии массово болеют гриппом

Голосовать вместо них на сессии пришлось их коллегам
В Бурятии 15 декабря проходит очередная сессия Народного Хурала – последняя в 2022 году. Один из парламентариев – Игорь Бобков – заметил, что на пленарное заседание явилось всего 39 депутатов из более чем 60-ти. Бобков заметил, что в большом зале приглашённых больше, чем самих депутатов. И даже язвительно предложил обзвонить отсутствующих.
Перед рассмотрением вопросов повестки спикер Хурала Владимир Павлов зачитал, кто из отсутствующих передаёт свой голос коллегам. Он сообщил, что многих народных избранников нет, поскольку они подхватили грипп. «Очень много людей болеют, несколько человек в командировке»
, – отметил председатель парламента и призвал всех здоровых пользоваться антисептиками.
– В зале они есть, - добавил Павлов.
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