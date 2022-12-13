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И.о. прокурора Бурятии получил жалобу на скользкие улицы

И.о. прокурора Бурятии получил жалобу на скользкие улицы
Власть,  Фото:прокуратура Бурятии
Михаил Филичев провёл приём граждан в Иволгинском районе

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл выездной приём граждан в Иволгинском районе.

- Обратившиеся поднимали вопросы исполнения налогового, жилищного законодательства, обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения социальных прав граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Так, житель села Иволгинск обозначил проблему содержания автомобильных дорог в населённом пункте зимой. Он отметил, что дороги скользкие и их необходимо своевременно чистить.

Заявление местного предпринимателя, занимающегося грузовыми перевозками, касалось вопросов начисления имущественного налога на недвижимое имущество, находящегося в его собственности.

Поводом для жалобы матери троих детей стал отказ органа социальной защиты в назначении ежемесячных выплат на детей.

- По принятым обращениям организованы проверки, - подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщал «Байкал-Daily», Михаил Филичев, который прежде занимал пост заместителя прокурора Кемеровской области, приехал в Бурятию в начале октября. Сейчас он трудится и.о. прокурора республики. У прежнего прокурора Бурятии Галины Ковалевой истёк пятилетний срок полномочий. 
дороги прокуратура

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