Михаил Филичев провёл приём граждан в Иволгинском районе
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл выездной приём граждан в Иволгинском районе.
- Обратившиеся поднимали вопросы исполнения налогового, жилищного законодательства, обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения социальных прав граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Так, житель села Иволгинск обозначил проблему содержания автомобильных дорог в населённом пункте зимой. Он отметил, что дороги скользкие и их необходимо своевременно чистить.
Заявление местного предпринимателя, занимающегося грузовыми перевозками, касалось вопросов начисления имущественного налога на недвижимое имущество, находящегося в его собственности.
Поводом для жалобы матери троих детей стал отказ органа социальной защиты в назначении ежемесячных выплат на детей.
- По принятым обращениям организованы проверки, - подчеркнули в прокуратуре.
Как сообщал «Байкал-Daily», Михаил Филичев, который прежде занимал пост заместителя прокурора Кемеровской области, приехал в Бурятию в начале октября. Сейчас он трудится и.о. прокурора республики. У прежнего прокурора Бурятии Галины Ковалевой истёк пятилетний срок полномочий.
И.о. прокурора Бурятии получил жалобу на скользкие улицы
Власть, Фото:
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