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В Бурятии бывшую чиновницу осудили за мошенничество

В Бурятии бывшую чиновницу осудили за мошенничество
Власть,  Фото:pixabay.com
Женщина обманом присвоила почти 200 тысяч рублей

В Мухоршибирском районе бывший руководитель муниципального учреждения признана виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере.

 - Женщина, являясь начальником финансового подразделения муниципального учреждения, с декабря 2017 года по май 2020 года украла деньги учреждения в сумме 184 тысячи рублей. На стадии предварительного следствия обвиняемая возместила ущерб, - сообщили в прокуратуре Бурятии. 

Женщину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно со штрафом 50 тысяч рублей. Также её лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на два года.

Приговор вступил в законную силу. 
суд приговор мошенничество

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