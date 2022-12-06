В Бурятии бывшую чиновницу осудили за мошенничество

Женщина обманом присвоила почти 200 тысяч рублей



В Мухоршибирском районе бывший руководитель муниципального учреждения признана виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере.



- Женщина, являясь начальником финансового подразделения муниципального учреждения, с декабря 2017 года по май 2020 года украла деньги учреждения в сумме 184 тысячи рублей. На стадии предварительного следствия обвиняемая возместила ущерб, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Женщину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно со штрафом 50 тысяч рублей. Также её лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на два года.



Приговор вступил в законную силу.

