Правительство одобрило все предложения региона по единой дальневосточной субсидии на 2023-24 годы
На заседании президиума правительственной комиссии Забайкальскому краю одобрено дополнительное финансирование – 2,4 миллиарда рублей на 47 мероприятий. Это позволит начать строительство новых объектов инфраструктуры, ремонт детских садов, школ и зоопарков, благоустройство дворов и многое другое.
Помимо ремонта и объектов во многих районах региона, будут создаваться новые.
- На территории региона будет создано десять горных классов. Это специальные классы в учебных заведениях для подготовки к работе на объектах горнорудной отрасли. И один технопарк. Срок контрактации объектов - до 1 апреля 2023 года, - заявил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.
Также вице-премьер отметил, что в регионе продлевается реализация проекта «1000 дворов», сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.
Напомним, что вопросы модернизации и строительства социальной инфраструктуры вошли в повестку заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В федеральном бюджете на 2023 год на «Единую субсидию» предусмотрено 27,7 миллиарда рублей, все они были распределены по одиннадцати регионам Дальнего Востока. Так, одобрено предоставление 2,2 миллиарда рублей Бурятии.
Забайкалье получит 2,4 миллиарда на социальную инфраструктуру
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