Депутат Улан-Удэнского горсовета: «Пока вы смотрите, наши жители замёрзнут!»























С жалобой на низкую температуру жители домов в посёлках Восточный и Загорск обратились в мэрию и горсовет Улан-Удэ. Только за октябрь и ноябрь поступило 14 обращений. Сегодня на место для разбирательства выехала рабочая группа по контролю за качеством предоставления коммунальных услуг Улан-Удэ.- Семь лет живу тут на Королёва, 14. Холодно. Мы с сентября мучаемся. Сегодня замерили, уже стало 22 градуса, а до этого было от силы 19 градусов, и меньше, - поделилась жительница дома в посёлка Восточный.Представитель управляющей компании подтвердил проблему.- Жители, проживающие в посёлках Восточный, Загорск, Зелёный, всего 98 домов, жалуются на низкую температуру и отсутствие нужного напора горячей воды. После многочисленных жалоб и выезда представителей ТГК-14 пытались устранить проблему. Стоякам не хватает мощности обеспечить нужный напор. Неделю поработает, потом опять пропадает, - рассказал директор управляющей компаний «Стройкомсервис» Максим Калинин.Представитель компании ПАО «ТГК-14», инженер Дмитрий Новолодский заверил, что все жалобы оперативно отрабатываются.- Сети работают в штатном режиме. Эти дома относятся к ведомственной котельной от авиазавода, температуру держим согласно графику - 85 градусов. Будем все жалобы смотреть, отрабатывать, вместе с управляющей компанией, - высказался он.Руководителя рабочей группы по контролю за качеством предоставления коммунальных услуг, депутата горсовета Геннадия Бадмаев такой ответ не устроил. Он возразил:- Если не хватает нужной температуры, то страдают в первую очередь наши жители. Пока вы смотрите, наши жители замёрзнут!По итогам обсуждения и после замера температуры на элеваторном узле члены рабочей группы предложили жителям домов «оприборить» дома», добавив, что расходы на тепло снизятся на 40 процентов. Депутат горсовета Сергей Бурдиков привёл пример с одним домом.- Дом на Борсоева, 31 и дома, расположенные рядом, поставили теплосчётчик. Через год расходы на тепло снизились почти в два раза, потом ещё через год утеплили подъезды, и получили ещё 10 процентов экономии, - рассказал Бурдиков.При этом депутаты горсовета отметили, что лучше устанавливать счетчики самим, чем через ПАО «ТГК-14», так как у них счётчик обойдётся дороже.Что же касается жалоб на неравномерный поток горячей воды, то заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации города Александр Тюрюханов отметил, что модернизация авиазаводской котельной есть уже в планах, но это будет не раньше 2023 года. В план модернизации обязательно включат ремонт теплосетей в этих домах.По итогам рабочей встречи было решено взять эти дома на ежедневный контроль. В случае снижения температуры или напора воды жителям и управляющей компании было рекомендовано незамедлительно обращаться в диспетчерскую службу ТГК-14. Все жалобы будут отрабатываться в оперативном режиме.