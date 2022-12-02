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Партия «Единая Россия» поблагодарила волонтёров в свой день рождения

Партия «Единая Россия» поблагодарила волонтёров в свой день рождения
Власть,  Фото:пресс-служба партии «Единая Россия»
В свой день рождения, 1 декабря, представители «Единой России» произнесли много слов благодарности в адрес волонтёров и благотворителей, присоединившихся к гуманитарной миссии партии и с первых дней СВО помогавших жителям Донбасса и новых регионов

Встречи с волонтёрами проводились во всех регионах России, в том числе и в новых. Одну из этих встреч провели в центральном исполкоме «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак, сообщает «Ростовгазета».

Открывая мероприятие, Дмитрий Медведев напомнил, что активная волонтёрская деятельность партии развернулась, когда в стране вспыхнула эпидемия COVID-19. С начала военной операции она значительно расширилась. Председатель ЕР отметил, что все участники волонтёрской работы помогают людям не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца.

- За чуткость, душевную щедрость, за все ваши добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне, - сказал он.

Андрей Турчак также отметил вклад волонтёрских организаций, общественников, представителей предпринимательства и бюджетной сферы в работу, которая была направлена на оказание помощи мирным жителям Донбасса и освобождённых территорий, военнослужащим, бойцам народной милиции ЛДНР, Вооружённым силам.

- Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтёрского движения – ещё раз низкий за это поклон, – сказал Андрей Турчак.

Участники встречи рассказывали о своей волонтёрской деятельности, приводили примеры конкретной помощи. Их деятельность не ограничена сбором гуманитарных грузов и помощью в приобретении снаряжения для бойцов. Многие волонтёры регулярно ездят в Донбасс и в новые регионов, пишет er.ru.

Подводя итоги встречи, председатель партии отметил, что эти примеры «заряжают на победу».

- Победа создаётся не только оружием и экономикой. Победа создаётся силой духа. Вот она у вас есть, - подчеркнул Медведев.

Партия «Единая Россия» с самого первого дня СВО оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса и всем, кто остался в ЛДНР и новых регионах.

- Жители Бурятии и общественные организации с самого начала спецоперации начали активно помогать жителям Донбасса и нашим бойцам. По сей день наши волонтёры ведут очень активную работу: отправляют продукты для наших военных, шьют одежду, тактические носилки, балаклавы, вяжут тёплые носки и многое другое. Наши женщины навещают земляков в госпиталях в Москве, кормят и ухаживают за ними. Каждый старается помочь чем только может. Волонтёры – это люди с большим сердцем, готовые помочь в любую минуту нуждающимся. Хочется поблагодарить всех причастных: общественные организации, волонтёров, предпринимателей и неравнодушных жителей. Они делают огромную работу, чтобы помочь бойцам на передовой, и не оставляют их семьи без внимания: навещают, помогают в быту, колют дрова, поздравляют с праздниками, стараются помочь детям. К Новому году также запланированы акции для детей участников СВО: им будут дарить подарки и пригласят на новогоднюю ёлку главы Бурятии, а школьники отправят открытки и письма для бойцов. Мы благодарны всем, кто помогает нашим ребятам на передовой поднять их боевой дух, дарит заботу, поддерживает семьи. Каждый из вас уже внёс вклад в общую победу, - сообщил Владимир Ведерников, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в народном Хурале Республики Бурятия.

Единая Россия 2022

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