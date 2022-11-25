Назначен прокурор Баунтовского района Бурятии

Рафик Галимов служит в прокуратуре уже 14 лет



На должность прокурора Баунтовского района Бурятии назначен Рафик Габдулхайевич Галимов. Приказ о назначении подписал Генеральный прокурор РФ Иван Краснов.



Рафик Галимов в 2005 году окончил Иркутский государственный технический университет. В органах прокуратуры республики проходит службу с августа 2008 года.



Занимал должности помощника прокурора Курумканского района, старшего помощника прокурора Еравнинского района, заместителя прокурора Баргузинского, Закаменского, Бичурского районов. С апреля 2022 года состоял в должности прокурора отдела государственной и ведомственной статистики управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры республики.

