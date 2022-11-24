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В правительстве Бурятии обсудили актуальные вопросы противодействия коррупции

В правительстве Бурятии обсудили актуальные вопросы противодействия коррупции
Власть,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
23 ноября в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией правительством Республики Бурятия проведён республиканский обучающий семинар по соблюдению антикоррупционных стандартов на государственной гражданской и муниципальной службе

С приветственным словом к участникам семинара обратился и.о. начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия Сергей Дворников. Он обозначил актуальные вопросы реализации антикоррупционной политики и повышения эффективности противодействия коррупции в органах государственной власти Бурятии и органах местного самоуправления в регионе.

- Необходимо активизировать работу по формированию у служащих такой модели поведения, которая поможет им не допускать нарушения запретов и ограничений, добросовестно исполнять обязанности, установленные законодательством о противодействии коррупции, - отметил Сергей Дворников.

До участников семинара доведена информация по практике прокурорского надзора в сфере соблюдения антикоррупционных стандартов на государственной гражданской и муниципальной службе. Также были обсуждены вопросы организации деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных и муниципальных служащих, конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. Участников нацелили на необходимость соблюдения служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о противодействии коррупции и активизации профилактической работы по противодействию коррупции в органах власти и органах местного самоуправления республики.

В работе семинара приняли участие представители прокуратуры РБ, министерства внутренних дел по Бурятии, сотрудники, ответственные за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в органах государственной власти и в органах местного самоуправления республики.
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