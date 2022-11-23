Депутаты Улан-Удэ возмутились пренебрежительным отношением к их запросам по ремонту дорог

«По какому принципу вы отбираете улицы для ремонта? Как формируется список?» - потребовал ответ Анатолий Белоусов



На заседании комитета Улан-Удэнского горсовета депутаты обсудили подготовку к ремонту дорог на 2023 год. На будущий од запланирован ремонт 33 километров дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму более 739 млн рублей. Об этом депутатам горсовета сообщила заместитель мэра, председатель комитета по строительству администрации Улан-Удэ Татьяна Матвеева.



- На сегодня из 13 лотов проведены торги и заключены контракты по 10 лотам на общую сумму 739 млн рублей. По трём лотам контракты ещё не заключены. В связи с изменением соглашения между минтрансом России и городом Улан-Удэ из лотов на будущий год были исключён ремонт дорог по улицам Дальненагорная, Лазо, переулок Карьерный, 3-я Транспортная. Они будут ремонтироваться в 2024 году в рамках других проектов, - пояснила Татьяна Матвеева.



Взамен этих улиц включен ремонт автомобильной дороги по ул. Краснофлотская (от ул. Шумяцкого до улицы Тобольская).



Депутат Анатолий Белоусов раскритиковал работу комитета по строительству администрации города и был возмущен:



- По какому принципу вы отбираете улицы для ремонта? Как формируется список? Кто должен был донести информацию депутатам о том, что убрали дороги, ведь именно они отвечают на запросы жителей? Кто голосовал, из чего исходили? Почему дорогу по улице Кедровая до улицы Дарвина исключили из списка на будущий год? Там большой жилмассив, дети идут по бездорожью и холоду до остановки 95 маршрута. Где она? Почему большую часть населения лишили дороги?



Депутат рассказал, что жители домов по улице Кедровая очень ждут ремонта дороги. Ведь им приходится пешком идти до ближайшей остановки 95 маршрута целый километр. Продлить маршрут дальше туда не могут, так как нет дороги.



Татьяна Матвеева ответила, что списки всех дорог, подлежащих ремонту, формирует районная администрация, потом делается презентация у мэра. Но объяснить, на каком этапе сняли эту улицу из проекта, она так и не смогла. Депутат Анатолий Белоусов попросил провести расследование по этому вопросу.



Его поддержал депутат Беликто Цыбиков, спросив также, куда делась из списка на 2023 год дорога по улице Раздольная. По его словам, она прилегает к социально важному объекту – школе. Куда она исчезла, ему также никто ничего не смог сказать.



- Почему перенесли ремонт на другой год? Мы ведь должны смотреть по значимости, для чего ремонтируем ту или иную дорогу. Здесь дети идут пешком по грязи и песку к школе, она одна на большой округ. Мы подаём список дорог для ремонта в администрацию города, и говорим жителям, что они будут отремонтированы. Это мы обманываем жителей или кто? - вопрошал также депутат Беликто Цыбиков.



Также депутаты попросили заранее обязательно предусмотреть дороги при строительстве детских садов, которые сейчас планируются в городе. Татьяна Матвеева добавила, что список дорог, подлежащих ремонту, на 2024 год, будет ещё корректироваться.

