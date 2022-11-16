«Единая Россия» защитит права мобилизованных и их семей

С начала СВО «Единой Россией» были инициированы законы, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих, задействованных в спецоперации. Они постоянно дорабатываются для устранения пробелов в законодательстве



Как сообщается, эти законы максимально поддержат участников СВО и членов их семей, как поручил президент Владимир Путин.



По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, нужно с максимальным вниманием отнестись к тем, кого мобилизовали в рамках спецоперации и у кого остались дома семьи. Он считает, что эта задача — самая актуальная сегодня для партии.



Ещё в марте участники СВО получили статус ветеранов боевых действий. Согласно новому закону участники СВО и офицеры имеют право на помощь в виде ежемесячной денежной выплаты, льгот на оплату ЖКУ, на проезд на транспорте, санаторного, медицинского обслуживания и др.



Аналогичным статусом, согласно принятому в третьем чтении соответствующему законопроекту, наделили добровольно отправившихся на СВО. Законопроект был инициирован секретарём генсовета партии Андреем Турчаком, сенаторами и депутатами-единороссами.



Другим законом, принятым по инициативе партии, гражданские лица, выполняющие задачи СВО, наделяются статусом ветеранов боевых действий. Это гражданский персонал ВС РФ, члены ремонтных бригад, медики и другие специалисты.



Согласно другим законам, инициированным единороссами, боевые выплаты не будут списывать за долги. Вырос размер пособия по уходу за ребенком матерям, проходящим военную службу. А те военнослужащие, которые были ранены, могут теперь продолжать службу на специальных должностях.



В письме Андрея Турчака премьер-министру Михаилу Мишустину отмечено, что с начала СВО по инициативе партии были приняты различные меры, которые поддержат военнослужащих и их семьи на федеральном уровне. Ещё около 50 различных видов помощи реализуют в российских регионах. Это бесплатное горячее питание в школах для детей участников СВО, налоговые льготы и единовременные выплаты.



Благодаря партии были внесены изменения и в нормы трудового законодательства. Теперь работодатели сохранят рабочие места, которые ранее занимали оказавшиеся теперь в зоне СВО сотрудники. А мобилизованным предпринимателям можно оформлять доверенность на управление бизнесом. По данным сайта партии er.ru, правительством поддержано и предложение «Единой России» рассчитывать меры соцподдержки семьям подпавших под мобилизацию без учета их доходов.



- В Бурятии, как и по всей стране, ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного составляет 195 тысяч рублей. Помимо этого, существует ряд мер поддержки семей военнослужащих – зачастую супруги и дети мобилизованного нуждаются не только в финансовой, но и бытовой, психологической поддержке. Внеочередное зачисление в детские сады и школы, организация отдыха во время каникул, компенсация затрат на кружки – это те меры, которые призваны облегчить заботы жен наших защитников. Помимо этого, регион взял на себя обеспечение дровами семей, которые в этом нуждаются, – подавляющее большинство мобилизованных проживает в частном секторе. Эта мера поддержки касается не только жен и детей, но и одиноко проживающих пожилых родителей военнослужащих, - рассказал Владимир Ведерников, и. о. руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Республики Бурятия.

