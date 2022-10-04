Глава Бурятии назначил министра природных ресурсов

Должность была свободна с весны
4 октября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении министра природных ресурсов и экологии. На должность назначена Наталья Тумуреева, которая три последних года трудилась заместителем министра.
«Назначить Тумурееву Наталью Николаевну на государственную должность министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, членом правительства Республики Бурятия 5 октября 2022 года», - говорится в указе главы Бурятии.
Наталья Тумуреева пришла в минприроды в 2019 году. Её назначение заместителем министра произошло при уникальных обстоятельствах. Алексей Цыденов предложил известной общественнице эту должность публично, через соцсеть. В свою очередь, Тумуреева спустя короткое время предложение приняла, о чём также сообщила в соцсети.
Прежним министром природных ресурсов был Сергей Матвеев. Он проработал в должности год и был уволен в апреле 2022-го.
Справка:
Наталья Николаевна Тумуреева родилась 16 июня 1980 года в селе Оймур Кабанского района Бурятии. Окончила Оймурскую среднюю школу, после чего поступила в Восточно-Сибирский государственный технологический университет на специальность «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». В 2002 году получила диплом с присвоенной квалификацией «инженер-эколог». С 2003 по 2006 годы обучалась в аспирантуре на специальности «Геоэкология».
В 2002 году была принята на кафедру «Экология и безопасность жизнедеятельности» ВСГТУ на должность учебного мастера, в 2004-м переведена на должность ассистента, а затем в 2007-м – на должность старшего преподавателя. Преподаваемые предметы: промышленная экология, техника защиты окружающей среды, безопасность жизнедеятельности.
В июле 2013 года принята на должность заместителя директора по научно-исследовательской и организационной работе республиканского эколого-биологического центра учащихся.
С 2019 года занимала должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Бурятии.
Глава Бурятии назначил министра природных ресурсов
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