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Глава Бурятии назначил министра природных ресурсов

Глава Бурятии назначил министра природных ресурсов
Власть,  Фото:страница Натальи Тумуреевой
Должность была свободна с весны

4 октября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении министра природных ресурсов и экологии. На должность назначена Наталья Тумуреева, которая три последних года трудилась заместителем министра.

«Назначить Тумурееву Наталью Николаевну на государственную должность министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, членом правительства Республики Бурятия 5 октября 2022 года», - говорится в указе главы Бурятии.

Наталья Тумуреева пришла в минприроды в 2019 году. Её назначение заместителем министра произошло при уникальных обстоятельствах. Алексей Цыденов предложил известной общественнице эту должность публично, через соцсеть. В свою очередь, Тумуреева спустя короткое время предложение приняла, о чём также сообщила в соцсети.

Прежним министром природных ресурсов был Сергей Матвеев. Он проработал в должности год и был уволен в апреле 2022-го.

Справка:

Наталья Николаевна Тумуреева родилась 16 июня 1980 года в селе Оймур Кабанского района Бурятии. Окончила Оймурскую среднюю школу, после чего поступила в Восточно-Сибирский государственный технологический университет на специальность «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». В 2002 году получила диплом с присвоенной квалификацией «инженер-эколог». С 2003 по 2006 годы обучалась в аспирантуре на специальности «Геоэкология».

В 2002 году была принята на кафедру «Экология и безопасность жизнедеятельности» ВСГТУ на должность учебного мастера, в 2004-м переведена на должность ассистента, а затем в 2007-м – на должность старшего преподавателя. Преподаваемые предметы: промышленная экология, техника защиты окружающей среды, безопасность жизнедеятельности.

В июле 2013 года принята на должность заместителя директора по научно-исследовательской и организационной работе республиканского эколого-биологического центра учащихся.

С 2019 года занимала должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Бурятии.

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