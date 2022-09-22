Создана комиссия, которая займётся выборами главы по конкурсу
Всенародные выборы главы ушли в прошлое в ещё одном районе Бурятии. Теперь и в Прибайкальском районе главу будут назначать через конкурсную процедуру.
Распоряжением главы Бурятии уже сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Прибайкальского района. Документ опубликован на сайте республиканского правительства.
В состав конкурсной комиссии вошли министр туризма республики Алдар Доржиев, врио министра природных ресурсов Наталья Тумуреева, первый замминистра строительства Евгений Коркин, замминистра образования Доржи Ангархаев, заместитель министра по развитию транспорта Сергей Белоколодов и заместитель председателя территориального развития администрации главы Олег Бадлуев.
Сейчас районом руководит Сергей Семёнов, он стал последним главой, которого выбирали местные жители на всенародных выборах. Его избрали в 2017 году, тогда Семёнов обошёл более десяти претендентов.
Теперь же конкурсная комиссия рассмотрит заявки от желающих стать главой района и выберет только двух претендентов. Они представят свои программы депутатам райсовета, именно последние и решат, кто будет возглавлять район.
В Прибайкальском районе Бурятии больше не будет всенародных выборов главы
Власть, Фото:
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