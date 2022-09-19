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Начальник УФСИН примет жителей Бурятии

Начальник УФСИН примет жителей Бурятии
Власть, 
Приём состоится 21 сентября

В Улан-Удэ начальник УФСИН по Бурятии Сергей Кудрявцев проведёт приём граждан

Приём будет проведён 21 сентября с 10 до 12 утра.

Состоится он по адресу: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47, в приёмной президента РФ в Республике Бурятия.
УФСИН

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