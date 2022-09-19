Приём состоится 21 сентября
В Улан-Удэ начальник УФСИН по Бурятии Сергей Кудрявцев проведёт приём граждан
Приём будет проведён 21 сентября с 10 до 12 утра.
Состоится он по адресу: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47, в приёмной президента РФ в Республике Бурятия.
Начальник УФСИН примет жителей Бурятии
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