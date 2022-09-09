В Бурятии оштрафовали председателя комитета по инфраструктуре

Выявлено нарушение бюджетного законодательства
Обнаружено нарушение бюджетного законодательства в деятельности администрации Еравнинского района, сообщила прокуратура Бурятии.
В январе 2022 года министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии предоставило районной администрации субсидию на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды.
Вопреки Бюджетному кодексу РФ, районная администрация отчёт о расходах бюджета района в министерство направила несвоевременно.
В связи с этим прокуратура района внесла представление главе района. После этого один сотрудник был привлечён к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратура в отношении председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по инфраструктуре» администрации района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов). Ему был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
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Власть, Фото:
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