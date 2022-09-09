09 сентября

08 сентября

Популярное

В Бурятии оштрафовали председателя комитета по инфраструктуре

В Бурятии оштрафовали председателя комитета по инфраструктуре
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Выявлено нарушение бюджетного законодательства

Обнаружено нарушение бюджетного законодательства в деятельности администрации Еравнинского района, сообщила прокуратура Бурятии.

В январе 2022 года министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии предоставило районной администрации субсидию на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды.

Вопреки Бюджетному кодексу РФ, районная администрация отчёт о расходах бюджета района в министерство направила несвоевременно.

В связи с этим прокуратура района внесла представление главе района. После этого один сотрудник был привлечён к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура в отношении председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по инфраструктуре» администрации района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов). Ему был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. 
штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэрию Улан-Удэ обязали установить пандус в доме, где живёт инвалид
Мэрию Улан-Удэ обязали установить пандус в доме, где живёт инвалид
Власть, 09.09.2022
Женщина-инвалид добивалась этого не один год
В Бурятии оштрафовали председателя комитета по инфраструктуре
В Бурятии оштрафовали председателя комитета по инфраструктуре
Власть, 09.09.2022
Выявлено нарушение бюджетного законодательства
Экс-чиновника из Бурятии подозревают во взяточничестве в Чите
Экс-чиновника из Бурятии подозревают во взяточничестве в Чите
Власть, 07.09.2022
Дело связано во взяткой на 3,5 млн рублей
Приехавший с проверкой зампред правительства Бурятии не застал рабочих
Приехавший с проверкой зампред правительства Бурятии не застал рабочих
Власть, 07.09.2022
Обнаружено, что строительство отстаёт от графика
Глава Бурятии: «Пользу от вхождения Бурятии в ДФО мы получили быстро и много»
Глава Бурятии: «Пользу от вхождения Бурятии в ДФО мы получили быстро и много»
Власть, 07.09.2022
За счёт дальневосточной поддержки республика решила целый комплекс проблем
Бурятия подписала ряд соглашений на полях Восточного экономического форума
Бурятия подписала ряд соглашений на полях Восточного экономического форума
Власть, 06.09.2022
Сегодня стартовала деловая программа делегации республики на ВЭФ-2022
«Вот как так?»: Повторный тест не подтвердил у главы Бурятии ковид
«Вот как так?»: Повторный тест не подтвердил у главы Бурятии ковид
Власть, 06.09.2022
Алексей Цыденов смог приступить к работе на Восточном экономическом форуме
Назначен прокурор Еравнинского района Бурятии
Назначен прокурор Еравнинского района Бурятии
Власть, 06.09.2022
Приказ подписал Генеральный прокурор
«Дежавю какое-то»: Глава Бурятии заболел ковидом перед важным форумом
«Дежавю какое-то»: Глава Бурятии заболел ковидом перед важным форумом
Власть, 05.09.2022
Алексей Цыденов ждёт повторного результата теста на COVID-19
Экс-директор «Улан-Удэстройзаказчика» получила условный срок
Экс-директор «Улан-Удэстройзаказчика» получила условный срок
Власть, 05.09.2022
Суд признал её виновной по двум статьям Уголовного кодекса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^