В Бурятии оштрафовали председателя комитета по инфраструктуре

Выявлено нарушение бюджетного законодательства



Обнаружено нарушение бюджетного законодательства в деятельности администрации Еравнинского района, сообщила прокуратура Бурятии.



В январе 2022 года министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии предоставило районной администрации субсидию на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды.



Вопреки Бюджетному кодексу РФ, районная администрация отчёт о расходах бюджета района в министерство направила несвоевременно.



В связи с этим прокуратура района внесла представление главе района. После этого один сотрудник был привлечён к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, прокуратура в отношении председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по инфраструктуре» администрации района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов). Ему был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

