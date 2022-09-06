«Вот как так?»: Повторный тест не подтвердил у главы Бурятии ковид









Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что Алексей Цыденов получил положительный результат теста COVID-19, он



Сегодня стартовала деловая программа делегации Бурятии на ВЭФ-2022



- Уже подписаны соглашения с Газпромбанком, Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики, Национальным союзом производителей говядины. Впереди панельные сессии с обсуждением по развитию дальневосточных городов, спорта в регионе, подписания соглашений по развитию социальной сферы, - рассказали в правительстве Бурятии.







Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что Алексей Цыденов получил положительный результат теста COVID-19, он рассказал днём ранее, 5 сентября . Результат пришёл уже во Владивостоке, где сейчас находится глава Бурятии. В связи с первым положительным результатом оказалось под угрозой участие Алексея Цыденова в Восточном экономическом форуме. Однако теперь, после отрицательного результата, он участвует в работе.Сегодня стартовала деловая программа делегации Бурятии на ВЭФ-2022- Уже подписаны соглашения с Газпромбанком, Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики, Национальным союзом производителей говядины. Впереди панельные сессии с обсуждением по развитию дальневосточных городов, спорта в регионе, подписания соглашений по развитию социальной сферы, - рассказали в правительстве Бурятии.

Фото теста на коронавирус Цыденов опубликовал в своём канале в Telegram. Согласно документу, результат получен 5 сентября, тест действителен до 7 сентября.Также сдавали тесты жена и дети главы республики – у них коронавирус также не подтвердился.- Тест отрицательный. Вот как так?! Вчера и семья все тесты сдали. И жена, и дети - у всех отрицательно. Только нашумел, - поделился Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.