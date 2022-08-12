«Пироги просто объедение», - признался Алексей Цыденов
Главу Бурятию Алексея Цыденова поразили пироги на фестивале ТОС, который состоялся в четверг, 11 августа, на площади Советов. Своими впечатлениями о прошедшем мероприятии глава поделился в своём телеграм-канале.
- Наша главная площадь собрала сегодня ТОСовцев со всей республики. Даже из самых дальних районов! Они привезли свою продукцию, сувениры, рассказали о своей деятельности, показали театральные постановки, выступления на большой сцене. А какие пироги были - просто объедение, и каждый вкусный по-своему! – написал Алексей Цыденов.
По его словам, праздник получился ярким и душевным. «Спасибо, тосовцы! Вы лучшие!» - подытожил глава республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 августа на главной площади Улан-Удэ с размахом прошёл III республиканский фестиваль территориального общественного самоуправления. Здесь собрались лидеры ТОСовского движения со всей республики. Всего на фестиваль приехали более 1700 активистов. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.
Глава Бурятии полакомился пирогами на фестивале ТОС
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сумма долга превысила 4 миллиона рублей
Бастрыкин отдал поручение руководителю следственного управления по Иркутской области
Депутат Александр Мельников заявил, что за рулём был другой человек
Илья Золотухин уволился по собственному желанию
Обсуждались вопросы промышленного развития в условиях санкций
С начала года прокуратура вскрыла более 800 коррупционных нарушений
Антониу Гутерриш прибыл в Монголию
Им стал Артур Акжигитов
Алексей Цыденов рассказал об итогах прошедшего заседания по подготовке к отопительному сезону
Главы МИД Монголии и КНР провели официальные переговоры
В работе круглого стола примут участие более 400 участников
Министр станет участником Байкальского образовательного форума
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление
Власть, 05.08.2022
Его обязанности будет временно исполнять Тумэн Сампилов
Власть, 05.08.2022
Проект стартовал во Владивостоке