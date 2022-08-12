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Глава Бурятии полакомился пирогами на фестивале ТОС

Глава Бурятии полакомился пирогами на фестивале ТОС
Власть,  Фото:телеграм-канал Алексея Цыденова
«Пироги просто объедение», - признался Алексей Цыденов

Главу Бурятию Алексея Цыденова поразили пироги на фестивале ТОС, который состоялся в четверг, 11 августа, на площади Советов. Своими впечатлениями о прошедшем мероприятии глава поделился в своём телеграм-канале.

- Наша главная площадь собрала сегодня ТОСовцев со всей республики. Даже из самых дальних районов! Они привезли свою продукцию, сувениры, рассказали о своей деятельности, показали театральные постановки, выступления на большой сцене. А какие пироги были - просто объедение, и каждый вкусный по-своему! – написал Алексей Цыденов.

По его словам, праздник получился ярким и душевным. «Спасибо, тосовцы! Вы лучшие!» - подытожил глава республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 августа на главной площади Улан-Удэ с размахом прошёл III республиканский фестиваль территориального общественного самоуправления. Здесь собрались лидеры ТОСовского движения со всей республики. Всего на фестиваль приехали более 1700 активистов. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.

глава Бурятии Алексей Цыденов ТОС

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