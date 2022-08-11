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На главной площади Улан-Удэ с размахом прошёл фестиваль ТОС

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На площади Советов яблоку негде было упасть. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

11 августа на главной площади Улан-Удэ развернулся III республиканский фестиваль территориального общественного самоуправления. Здесь собрались лидеры ТОСовского движения со всей республики. Всего на фестиваль приехали более 1700 активистов.

Подготовка на площади Советов началась за день до старта мероприятия. Участники воздвигли палатки, а также украсили свои ларьки. Кто-то смастерил деревянных лошадей, другие установили расписные заборчики, яркие баннеры и многое другое. Площадь выглядела непривычно ярко и нарядно.

Гости фестиваля, которых собралось довольно много, на ярмарке могли приобрести продукцию и изделия, изготовленные ТОСовцами. В продаже были представлены натуральные продукты, сувениры из дерева, картины из шерсти, поделки, украшения из стекла и камня, лоскутное шитье, куклы, цветы и многое другое. Также для собравшихся устроили концерт с участием звёзд бурятской эстрады.

 
Глава Бурятии Алексей Цыденов наградил председателей и активистов движения нагрудным знаком «Лидер ТОС». 36 самых активных председателей и членов ТОС были отмечены за значительный вклад в развитие движения.

- По количеству ТОСов нет ни одного региона, где было бы такое количество. У нас на сегодня 2396 ТОСов, более 40 % людей старше 16 лет в нашей республике так или иначе относится к ТОСам. Я хожу по вашим павильонам, и мне очень приятно видеть людей, у которых глаза «горят». Мы же понимаем, что вы не можете сюда привезти на площадь и показать весь результат вашего труда: сельский дом, борцовскую юрту, памятники воинам. Но мы знаем, как много вы делаете. Выражаю искреннюю благодарность и низкий поклон нашим ТОСам, как самым лучшим во всей нашей стране! – сказал Алексей Цыденов.

В этом году фестиваль ТОС проходит в новом формате. Ранее его этапы прошли на пяти площадках в Селенгинском, Кабанском, Северо-Байкальском, Мухоршибирском и Заиграевском районах. Завершился масштабный фестиваль сегодня на площади Советов. 
фестиваль ТОС

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