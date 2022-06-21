Прокуратура Бурятии раскрыла основные статистические данные за январь-май 2022 года
В сфере надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека органы прокуратуры Бурятии выявили 10 693 нарушения закона. Для их устранения внесены почти пять тысяч представлений. Почти 1,5 тысячи лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. По материалам проверок прокуратуры возбуждены 39 уголовных дел.
- В области охраны окружающей среды и природопользования установлены 1 383 нарушения закона, в сферах защиты прав субъектов предпринимательской деятельности – 642, жилищно-коммунального хозяйства – 678, обеспечения безопасности дорожного движения – 310, - уточнили в прокуратуре.
В ходе проверок вскрыты 1 642 нарушения в сфере соблюдения прав несовершеннолетних. Для их устранения внесены 310 представлений, в суды направлены 345 исковых заявлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 159 должностных лиц.
В сфере надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлены 12 205 нарушений закона.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы прокуроры с начала года обнаружили 456 нарушений закона.
Прокуратура Бурятии с начала года обнаружила более 10 тысяч нарушений
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