В Бурятии вскрыли махинации с закупкой по нацпроекту



Главе города Закаменск прокуратура внесла представление. После этого должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.



В отношении директора муниципального учреждения (которое было заказчиком) возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.3 КоАП - за осуществление закупки в случае, если такая закупка должна осуществляться в электронной форме. Виновному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.



Специалист учреждения по закупкам привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ – за нарушение предусмотренных законом сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации. Ему назначено наказание в виде предупреждения.



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно аналогичную ситуацию Бурятское УФАС

Главе города Закаменск прокуратура внесла представление. После этого должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.В отношении директора муниципального учреждения (которое было заказчиком) возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.3 КоАП - за осуществление закупки в случае, если такая закупка должна осуществляться в электронной форме. Виновному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.Специалист учреждения по закупкам привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ – за нарушение предусмотренных законом сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации. Ему назначено наказание в виде предупреждения.Как сообщал «Байкал-Daily», недавно аналогичную ситуацию Бурятское УФАС вскрыло с торгами на строительство туалета в центре села Кырен Тункинского района . В результате сговора с муниципальным учреждением три поставщика получили доступ к поставке товара и выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в конкурентной борьбе.

В Закаменском районе Бурятии муниципальное автономное учреждение нарушило закон о закупках при реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Выяснилось, что торги по благоустройству дворов проведены неконкурентным способом. Заказчик «раздробил» закупку, проведя вместо одной нормальной (куда могли заявиться разные фирмы) несколько закупок малых объёмов, и заключил таким образом договор с единственным поставщиком.- Установлено, что в рамках реализации национального проекта по благоустройству дворовых территорий в городе Закаменск учреждение заключило четыре договора с одним и тем же подрядчиком. В нарушение закона во избежание конкурентных процедур проведено дробление закупок, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Кроме того, информация о заключении договора по выполнению работ на двух улицах была внесена в единую информационную систему в сфере закупок несвоевременно, лишь в ходе прокурорской проверки.