В Иркутской области назначен министр строительства

Власть, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Им стал Александр Галкин



Указом губернатора Иркутской области с 15 июня 2022 года министром строительства региона назначен Александр Галкин. Ранее он занимал должность заместителя министра, а после назначения Павла Писарева заместителем председателя правительства Иркутской области – осуществлял полномочия министра.



Александр Сергеевич Галкин родился в 1982 году в Санкт-Петербурге. Получил три высших образования по специальностям «Техносферная безопасность», «Автомобильные дороги и аэродромы» и «Экономика и управление на предприятии (строительство)».



С 2006 по 2021 годы прошёл путь от рабочего в инженерно-производственном объединении «Фест» до исполняющего обязанности начальника управления экспертизы Республики Тыва. В 2021 году переехал в Иркутскую область и начал работать в министерстве строительства региона начальником управления строительства социальных объектов, затем был назначен заместителем министра, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

