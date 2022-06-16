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В Иркутской области назначен министр строительства

В Иркутской области назначен министр строительства
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Им стал Александр Галкин

Указом губернатора Иркутской области с 15 июня 2022 года министром строительства региона назначен Александр Галкин. Ранее он занимал должность заместителя министра, а после назначения Павла Писарева заместителем председателя правительства Иркутской области – осуществлял полномочия министра.

Александр Сергеевич Галкин родился в 1982 году в Санкт-Петербурге. Получил три высших образования по специальностям «Техносферная безопасность», «Автомобильные дороги и аэродромы» и «Экономика и управление на предприятии (строительство)».

С 2006 по 2021 годы прошёл путь от рабочего в инженерно-производственном объединении «Фест» до исполняющего обязанности начальника управления экспертизы Республики Тыва. В 2021 году переехал в Иркутскую область и начал работать в министерстве строительства региона начальником управления строительства социальных объектов, затем был назначен заместителем министра, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область назначение министерство строительства

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