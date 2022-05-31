Мэр Улан-Удэ оценил ремонт дорог в Октябрьском районе





31 мая мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ремонт четырёх автодорог Октябрьского района. Также на объекты выехала межведомственная рабочая группа, состоящая из депутатов горсовета, специалистов и общественников. Были проверены ремонт дороги на улице Павлова, на участке от улицы Мокрова до Энергетика, а также на проспекте Строителей.- Визуально работы идут нормально, но необходимо, конечно, провести и лабораторные исследования, - подвёл итог Игорь Шутенков. – Обязательно будем брать вырубки асфальта на всех участках. Будем контролировать весь технологический процесс: как кладётся асфальт, с какой температурой кладётся, выдерживается ли уровень, профиль, скат дороги.Дороги ремонтируют, по возможности, не доставляя неудобства автомобилистам и пешеходам. Например, проспект Строителей ремонтируют в ночное время. При этом рабочие оставляют место для проезда «запоздавших» автолюбителей.Межведомственные группы, в свою очередь, проверяют прилегающие к дорогам зоны. Ведь с новыми дорогами появляются пешеходные переходы, светофоры, освещение и ограждение, которые также требует постоянного ухода и контроля. В Октябрьском районе в текущем году будет проведен ремонт восьми участков дорог общей протяжённостью 10 километров 900 метров.- Это позволит существенно повысить благоустройство района в целом, безопасность жителей, пешеходов и автомобилистов. Программа «Безопасные качественные дороги» замечательная. Работы идут в фокусе: рассматриваются вопросы тротуаров, освещения, безопасной плитки, разметки. На сегодняшний день начата работа на пяти участках. 10-12% от общего объёма уже выполнено. Работа на остальных участках у нас начинается в ближайшее время, - рассказал глава Октябрьского района Андрей Муравьёв.Ремонт в Октябрьском районе оценивается более чем в 205 миллионов рублей.Пятый год Улан-Удэ получает финансирование по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году в городе планируется отремонтировать дорожное покрытие на 29 участках протяжённостью 30 километров. На масштабные работы выделено порядка 700 миллионов рублей.При ремонте дорог позаботились и о безотходном производстве. Ещё в 2021 году в Улан-Удэ начали использовать старое покрытие, снятое с участков. Фрезерат направляли на дороги, которые нуждались в мелком ремонте. Тогда всё прошло удачно. Жители города оценили нововведение и стали присылать заявки.- Мы ещё покроем с помощью комбината по благоустройству самые потребные участки. Понятно, что это не самое лучшее покрытие, что оно будет на два-три года, но, тем не менее, жителям это доставит определенное удобство. И это очень замечательно, - сделал вывод Андрей Муравьёв.