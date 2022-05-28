«Единая Россия» разработала предложения по развитию и поддержке бизнеса

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Дмитрий Медведев призвал убирать административные барьеры, душащие отечественный бизнес



«Единая Россия» провела форум «Предпринимательство в новой экономической реальности». На нём члены партии, представители бизнеса, эксперты в различных отраслях, а также представители бизнес-сообщества выработали актуальные предложения по поддержке бизнеса и не только.



На пяти дискуссионных площадках обсуждались интеграция Донбасса в российскую экономику, уничтожение административных барьеров, глушащих предпринимательство, и импортозамещение. Об этом пишет rostovgazeta.ru.



Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев напомнил, что поддержка малого и среднего предпринимательства остается в числе приоритетных направлений партийной работы.



ЕР, по словам Медведева, должна быть «проводником всех наиболее важных экономических проектов и использовать для их продвижения своих представителей на всех уровнях». Уже сейчас надо работать, в том числе на уровне местных ячеек, над составлением списка товаров, подлежащих скорейшему импортозамещению. Также партия должна участвовать в открытии новых рынков для российских товаров. Наконец, нужно убирать административные барьеры, душащие отечественный бизнес. Без этого будет невозможно преодолеть санкционные волны.



Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак руководил площадкой, на которой обсуждалась экономическая интеграция Донбасса. Он сообщил, что за каждой территорией данного региона будет закреплен депутат Госдумы или сенатор. Они будут отвечать за «гармонизацию законодательства».



Турчак отметил, что уже сейчас требуется восстанавливать промышленность на этих территориях, помогать предпринимателям и работать над увеличением товарооборота. Кроме этого, он предложил сделать в ЛДНР особую экономическую зону.



Участники площадки, на которой обсуждались особенности ведения бизнеса в новых политических и экономических условиях, пришли к выводу о необходимости пересмотра отношений государства и бизнеса. По их мнению, сейчас эти отношения должны быть более профилактическими.



Первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян считает, что сейчас нужно заниматься упрощением налогообложения в стране. Это сделает сбор налогов более простым и повысит поступление денег в бюджеты всех уровней. Блудян уверена, что бизнесу нужны отсрочка по исполнительным производствам и мораторий на взыскание исполнительского сбора. Об этом сообщает сайт «Единой России».



Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Бурятии, руководитель регионального исполнительного комитета партии Владимир Ведерников рассказал, что социальным предпринимателям и представителям молодёжного предпринимательства в Бурятии в этом году планируется предоставить гранты в размере до 500 тысяч рублей. На эти цели выделено порядка 20 млн рублей.



- Для предприятий, которые в это непростое время продолжают инвестировать в модернизацию производства, доступна ещё одна мера поддержки – это компенсация части лизингового платежа. Минпромторг может компенсировать половину первоначального платежа или 20% стоимости приобретенного оборудования. Фонд поддержки предпринимательства выдает льготные займы под 10% годовых – данной мерой воспользовались уже около 200 предпринимателей республики. Дополнительно в центре «Мой бизнес» в режиме одного окна можно получить более 140 различных услуг. Большинство из них предоставляется на безвозмездной основе, или предприниматель оплачивает от 10 до 30% от стоимости услуги. Поддержку получат и владельцы личных приусадебных хозяйств Бурятии – они смогут продавать свою продукцию на официальных торговых площадках совершенно бесплатно и без оформления документов, - отметил Ведерников.







