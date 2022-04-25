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В Бурятии депутаты поспорили про дистанционное электронное голосование

В Бурятии депутаты поспорили про дистанционное электронное голосование
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Недовольство высказали коммунисты

На сегодняшней сессии Народного Хурала Бурятии бурное обсуждение вызвал проект закона о введении электронного голосования. Поправки вносятся в отдельные законодательные акты в сфере избирательного законодательства.

Основной темой обсуждения стало электронное голосование, увеличение количества наблюдателей взамен членов комиссий с правом совещательного голоса, а также упразднение института избирательных комиссий муниципальных образований.

- Как технически можно проконтролировать дистанционное электронное голосование? Как мы будем далее работать без членов комиссий с правом совещательного голоса? Раньше их можно было назначать в любой момент. Теперь их институт исчезает. Так как выборы контролировать? – задал вопрос представитель партии КПРФ Баир Цыренов.

Докладчик Сергей Леонов ответил, что на федеральном уровне уже имеются соответствующие программы контроля, и республиканский закон принимается в соответствии с федеральным.

- «Взамен членов комиссий с правом совещательного голоса…» Мы думаем, что в целях улучшения работы избирательных комиссий, их оперативности, - ответил Сергей Леонов.

Своими мнением на этот счёт также высказал другой коммунист, депутат Тимур Нимаев. Он отметил, что члены комиссии с правом совещательного голоса участковых имеют больше полномочий, чем несколько наблюдателей.

- Его, в отличие от наблюдателей, нельзя удалить из участка, у него есть доступ ко всем документам избирательной комиссии. Он вправе удостовериться в правильности подсчёта голосов. У члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса полномочий больше, чем у двух или даже трёх наблюдателей, - продолжил Тимур Нимаев.

Несмотря на недовольные высказывания, законопроект был принят большинством голосов. Другого и быть не могло, ведь соответствующий федеральный закон уже принят.

Госдума приняла закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования в марте 2022 года. Дистанционное электронное голосование проводится с применением специального программного обеспечения, без бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе. Для участия в голосовании избирателю не нужно находиться в дни выборов на территории своего избирательного участка. Проголосовать дистанционно можно при помощи компьютера или телефона.

Кроме этого, исключаются избирательные комиссии муниципальных образований с 1 января 2023 года. Вопросы подготовки и проведения выборов передали в органы местного самоуправления, местного референдума — в ведение территориальных комиссий. При этом по решению избирательной комиссии региона полномочия могут возлагаться на участковую комиссию, действующую в границах этого муниципального образования.

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