В Бурятии депутаты поспорили про дистанционное электронное голосование

Недовольство высказали коммунисты



На сегодняшней сессии Народного Хурала Бурятии бурное обсуждение вызвал проект закона о введении электронного голосования. Поправки вносятся в отдельные законодательные акты в сфере избирательного законодательства.



Основной темой обсуждения стало электронное голосование, увеличение количества наблюдателей взамен членов комиссий с правом совещательного голоса, а также упразднение института избирательных комиссий муниципальных образований.



- Как технически можно проконтролировать дистанционное электронное голосование? Как мы будем далее работать без членов комиссий с правом совещательного голоса? Раньше их можно было назначать в любой момент. Теперь их институт исчезает. Так как выборы контролировать? – задал вопрос представитель партии КПРФ Баир Цыренов.



Докладчик Сергей Леонов ответил, что на федеральном уровне уже имеются соответствующие программы контроля, и республиканский закон принимается в соответствии с федеральным.



- «Взамен членов комиссий с правом совещательного голоса…» Мы думаем, что в целях улучшения работы избирательных комиссий, их оперативности, - ответил Сергей Леонов.



Своими мнением на этот счёт также высказал другой коммунист, депутат Тимур Нимаев. Он отметил, что члены комиссии с правом совещательного голоса участковых имеют больше полномочий, чем несколько наблюдателей.



- Его, в отличие от наблюдателей, нельзя удалить из участка, у него есть доступ ко всем документам избирательной комиссии. Он вправе удостовериться в правильности подсчёта голосов. У члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса полномочий больше, чем у двух или даже трёх наблюдателей, - продолжил Тимур Нимаев.



Несмотря на недовольные высказывания, законопроект был принят большинством голосов. Другого и быть не могло, ведь соответствующий федеральный закон уже принят.



Госдума приняла закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования в марте 2022 года. Дистанционное электронное голосование проводится с применением специального программного обеспечения, без бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе. Для участия в голосовании избирателю не нужно находиться в дни выборов на территории своего избирательного участка. Проголосовать дистанционно можно при помощи компьютера или телефона.



Кроме этого, исключаются избирательные комиссии муниципальных образований с 1 января 2023 года. Вопросы подготовки и проведения выборов передали в органы местного самоуправления, местного референдума — в ведение территориальных комиссий. При этом по решению избирательной комиссии региона полномочия могут возлагаться на участковую комиссию, действующую в границах этого муниципального образования.



