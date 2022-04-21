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Замминистра строительства Бурятии «вернули на место»

Замминистра строительства Бурятии «вернули на место»
Власть,  Фото:минстрой Бурятии
Постановление о назначении подписал глава Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановлении о назначении заместителя министра строительства – председателя комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Пост вновь занял Евгений Поляков, который уже занимал это кресло ранее.

Евгений Поляков назначен на пост замминистра строительства с испытательным сроком 6 месяцев. С ним заключен служебный контракт.

Как сообщал «Байкал-Daily», Поляков, который ранее трудился мэром города Закаменск, был впервые назначен заместителем министра строительства в июне 2019 года. Тогда он выразил уверенность, что «сможет быть полезен для жителей Бурятии».

В конце 2020 года уволился с этого поста. И вот теперь постановлением Алексея Цыденова от 19 апреля вернулся в ту же должность. 
минстрой назначение

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