Постановление о назначении подписал глава Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановлении о назначении заместителя министра строительства – председателя комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Пост вновь занял Евгений Поляков, который уже занимал это кресло ранее.
Евгений Поляков назначен на пост замминистра строительства с испытательным сроком 6 месяцев. С ним заключен служебный контракт.
Как сообщал «Байкал-Daily», Поляков, который ранее трудился мэром города Закаменск, был впервые назначен заместителем министра строительства в июне 2019 года. Тогда он выразил уверенность, что «сможет быть полезен для жителей Бурятии».
В конце 2020 года уволился с этого поста. И вот теперь постановлением Алексея Цыденова от 19 апреля вернулся в ту же должность.
Замминистра строительства Бурятии «вернули на место»
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