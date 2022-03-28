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В Бурятию прибыл замминистра просвещения России

В Бурятию прибыл замминистра просвещения России
Власть,  Фото:edu.gov.ru
Заместитель министра просвещения примет участие в крупном совещании

В Бурятию с рабочим визитом прибыл заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев.

Сегодня, 28 марта Андрей Николаев примет участие в совещании по реализации мероприятий по созданию новых объектов в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» и модернизации систем школьного образования. Совещание проведёт глава Бурятии Алексей Цыденов.

- В ходе совещания планируется обсудить создание новых объектов в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», строительство и капремонт объектов сферы образования, - сообщили в министерстве образования и науки Бурятии.

Министерство просвещения России было создано в 2018 году. Тогда министерство образования и науки расформировали на два отдельных министерства: министерство просвещения РФ и министерство науки и высшего образования РФ.

Минпросвещения отвечает в том числе за сферу общего образования, среднего профессионального образования.

Андрей Николаев родился 5 июня 1975 года в Москве. Окончил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).

В его трудовой биографии есть следующие посты: директор центра регионального развития, начальник управления регионального развития и централизованного экстерната Российского государственного гуманитарного университета, проректор по управлению имуществом РГГУ, проректор по финансово-экономической деятельности и перспективному развитию РГГУ, директор по региональному развитию Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, заместитель директора департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки министерства финансов РФ.

Был назначен заместителем министра просвещения в октябре 2018 года.



министерство просвещения

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