В Бурятию прибыл замминистра просвещения России

Заместитель министра просвещения примет участие в крупном совещании



В Бурятию с рабочим визитом прибыл заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев.



Сегодня, 28 марта Андрей Николаев примет участие в совещании по реализации мероприятий по созданию новых объектов в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» и модернизации систем школьного образования. Совещание проведёт глава Бурятии Алексей Цыденов.



- В ходе совещания планируется обсудить создание новых объектов в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», строительство и капремонт объектов сферы образования, - сообщили в министерстве образования и науки Бурятии.



Министерство просвещения России было создано в 2018 году. Тогда министерство образования и науки расформировали на два отдельных министерства: министерство просвещения РФ и министерство науки и высшего образования РФ.



Минпросвещения отвечает в том числе за сферу общего образования, среднего профессионального образования.



Андрей Николаев родился 5 июня 1975 года в Москве. Окончил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).



В его трудовой биографии есть следующие посты: директор центра регионального развития, начальник управления регионального развития и централизованного экстерната Российского государственного гуманитарного университета, проректор по управлению имуществом РГГУ, проректор по финансово-экономической деятельности и перспективному развитию РГГУ, директор по региональному развитию Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, заместитель директора департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки министерства финансов РФ.



Был назначен заместителем министра просвещения в октябре 2018 года.







