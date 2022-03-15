В Забайкалье назначили врио министра образования края

Татьяна Клименко является заслуженным работников высшей школы Российской Федерации
В Забайкальском крае подписано распоряжение о временном исполнении обязанностей министра образования и науки региона Татьяной Клименко. Этим же документом замминистра образования и науки Евгений Егоров освобождён от исполнения обязанностей руководителя ведомства. Об это рассказал губернатор края на оперативном совещании 14 марта.
Татьяна Клименко родилась в 1953 году в селе Бырка Приаргунского района. В 1975 году окончила исторический факультет Читинского государственного педагогического института по специальности «Учитель истории и обществознания».
Ранее, Татьяна Клименко с 2001 по 2006 была председателем комитета общего и профессионального образования, науки и молодёжной политики Читинской области, с 2006 по 2008 — заместителем председателя по общему образованию.
Имеет почётные звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный профессиональный работник Читинской области», награждена медалью «За заслуги перед Читинской областью». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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