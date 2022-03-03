Юлия Жамбалова получает множество угроз и оскорблений в адрес военнослужащих
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила о том, что подверглась информационной атаке с множеством угроз.
- Утро 2 марта для меня началось очень рано… С 5 утра начали поступать телефонные звонки (определяются как звонки из Украины, Чехии, Польши), поступают смс, а также пошла информационная атака в мессенджерах. Незнакомые мне люди отправляют видео, фото, поступают угрозы и оскорбления в адрес российских военнослужащих, российского народа. Многие сообщения пишутся на украинском языке, - сообщила Юлия Жамбалова на своей странице в Facebook.
Она обратилась к жителям Бурятии с просьбой не поддаваться на провокации и не реагировать на подобные сообщения в соцсетях.
Подобной травле подверглась не только бурятский омбудсмен, но и уполномоченные в других регионах. Об этом в своём телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
- Сегодня ночью беспрецедентной целенаправленной атаке подверглись мои коллеги — региональные уполномоченные по правам человека. В их адрес поступали письма, многочисленные сообщения в социальных сетях, непрекращающиеся звонки, содержащие нецензурную брань, оскорбления и угрозы, — уточнила она.
1 марта в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии заработал телефон «горячей линии» для жителей, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции на Украине. Обращения принимаются по телефону 8 3012 379300, а также по электронной почте priem_upch@govrb.ru.
Бурятский омбудсмен подверглась информационной атаке
Власть, Фото:
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