Глава Бурятии: «Мы не только Донбасс, мы своё будущее защищаем»

Алексей Цыденов выступил с, пожалуй, самым ярким заявлением за всё время своей работы в Бурятии



Они бы всячески провоцировали Россию для вступления в конфликт. Если уйти недалеко в историю - 2008 год, Южная Осетия, Абхазия. Помним, что Цхинвал начали обстреливать из тяжелых орудий. Жители не эвакуировались, там был нормальный спящий, мирный город. Его обстреляли из систем залпового огня из тяжелого вооружения, просто по домам стреляли, по людям. И тогда мы безусловно вмешались - спасли людей. И здесь, в Донецке, в Луганске нас бы все равно вынудили вмешаться, потому что мы не можем смотреть, как будут тысячами убивать обычных мирных людей. А промедление стоило бы именного этого - тысяч жизней мирного населения. С которым еще совсем недавно мы были одной страной, одним народом, да мы и сейчас один народ.



Сейчас Штаты потирают руки, у них появился новый повод вводить дополнительные санкции, показывать пальцем на Россию, говорить: «вот мы же говорили, что Россия ответит на прямую агрессию». Мы ответили. И правильно сделали. Нам введут сейчас дополнительные санкции. Нас еще больше урежут в возможностях экономического развития. Но вопрос – а если бы мы не признали ЛНР, ДНР, они бы санкции не ввели?



Ввели бы обязательно. Растянули бы по времени, может год, два. Но всё равно все бы ввели. Тот же «Северный поток 2», почему его до сих пор не запускают? Сколько времени прошло. Мы что-то сделали не так? Нет.



Штаты и западные их прислужники учат нас жить, при этом забирая у нас деньги и возможности для развития страны.



Внутренняя ситуация, которая сегодня в США, Великобритании – крайне тяжелая. Их народ сам против действующей в Штатах власти. Она пришла к этой власти в рамках выборов, которые вы видели. Капитолий захватили протестующие. Штатам нужно отвлечь внимание и переключить от своих проблем, создав внешнюю угрозу. Мы все понимаем, как это регулярно делается. Вспомните Югославию, когда разбомбили Белград – старейший европейский город. Когда была проблема с Моникой Левински, отвлекали внимание. Променяли сексуальный скандал на тысячи жизней.



Поэтому бесполезно пытаться идти навстречу в одностороннем порядке, заигрывать с Западом, не иметь собственной позиции, а всё время уступать. Надеяться, что нас послушают, и в итоге будет всё хорошо. Нет, нас не будут слушать. Нас 8 лет не слушают. Поэтому Президент принял тяжёлое, но единственно возможное решение, спас десятки тысяч жизней жители Донбасса – Донецкой и Луганской Республик. И показал всему миру, что с Россией нужно считаться. А если мы дадим слабину, то Запад всё равно этого не примет.



Экономические пакости продолжатся. Нас будут продолжать душить. А другие страны отвернуться от нас, как от слабых. Штаты и Европа не единственные в мире. Есть страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, нам есть с кем еще развивать экономическое сотрудничество. Но они будут общаться только с сильной Россией, которая не боится и не отступает! Сейчас мы защищаем не только Донбасс - мы защищаем свое собственное будущее! И в преддверии Дня Защитника Отечества хочу отдать должное и поблагодарить нашу Армию, наших Воинов за их силу и стойкость. И пожелать, чтоб они все вернулись домой с победой и живые. Владимир Владимирович, Вы приняли правильное решение! Мы с Вами!



P.S. Я был в Донбасе. Был в Дебальцево, в Иловайске, в Ясиноватой, в Донецке и Луганске. Видел разрушения. Видел разные блок посты на дорогах, в том числе блок пост, где были одни женщины. У меня нет фотографий этих женщин, мне было неудобно их снимать. Но на фоне летнего дня блокпост из одних женщин смотрелся очень тяжело. Этим женщинам было 40-45 лет. Они были в военной форме и с автоматами. И ни одного мужчины. Мужчин не хватало. Я пообщался с ними. Эти женщины -это были учителя, бухгалтер и экономист.





Дорога в Дебальцево частично проходила по линии разграничения ВСУ и сил ДНР. И когда ехал в машине, задача была, чтоб автомат в окошке не видно было, чтоб не спровоцировать снайпера. Быть под прицелом, мягко скажем, крайне неприятно.



А люди в этих республиках так живут уже много лет. И сейчас вопрос их жизни и смерти решался в Вашингтоне.



Но ответил наш Президент!



Мы не только Донбасс защищаем, мы свою собственную страну - своё будущее защищаем!

Мира всем!»





22 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям республики по поводу признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Приводим обращение главы целиком:«Вчера Президент России принял крайне сложное, но по сути единственно возможное решение по признанию Донецкой и Луганской народных республик. Почему говорю – «единственно возможное»? Есть несколько факторов.Первое, Соединенным Штатам нужна война. Им нужно всячески останавливать развитие России, создавать экономические проблемы у нас внутри страны, провоцировать на конфликты со всем миром. Только для того, чтобы прятать свои проблемы и самим оставаться гегемоном всего мира. И они это делают.8 лет идет активная политика санкций в отношении России. Кого угодно спросите, сами себя спросите - вы вообще знаете, за что нам санкции то последние 8 лет объявляют? Да уже никто в мире не понимает за что. Но санкции вводят, и вводят постоянно. Каждый год, чуть ли не каждый месяц вводятся дополнительные санкции, а по сути просто экономическое ограничение, ведут экономическую войну.Все санкции направлены на разрыв экономических связей России со странами мира. На лишение доходов нашей страны. Чтобы у нас было меньше средств и возможностей решать наши собственные задачи в социальной сфере, в образовании, здравоохранении, да где угодно.Для того, чтобы строить дороги, больницы, платить достойную зарплату нужны средства. У страны всего два источника доходов. Это налоги с нашего бизнеса, с людей, с нас с вами и Экспорт. Чтобы решать проблемы и не повышать налоги, не душить бизнес надо больше продавать на экспорт, больше поставлять в другие страны. Но нам постоянными санкциями обрезают все международные связи.Нас лишают доходов осознанно, целенаправленно много лет подряд. При этом борются не только экономически, но и провоцируя военную агрессию. Если бы сейчас не признали бы ДНР и ЛНР, то даже не украинский режим, а США с их подчиненными всячески бы провоцировали там конфликт. И так или иначе убивали бы людей на этих территориях.