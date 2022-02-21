Россия пополнит семенной фонд Монголии

Это состоится в рамках национального движения «Миллиард деревьев»
Чрезвычайный и полномочный посол России в Монголии Искандер Азизов встретился с министром окружающей среды и туризма Монголии Б.Бат-Эрдэнэ. Монгольская сторона попросила поддержки в организации заседания совместной монголо-российской межправительственной комиссии по вопросам охраны окружающей среды. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».
Отмечается, что договоренность об этом была достигнута после визита президента Монголии в Россию в декабре прошлого года, а шестое совещание по реализации двустороннего соглашения об охране лесов от пожаров было отложено из-за пандемии.
- Поэтому мы вновь направили российской стороне приглашение о проведении этого совещания. Помимо вопросов по предотвращению пожаров, планируем обсудить увеличение семенного фонда и создание питомника деревьев в рамках национального движения «Миллиард деревьев», - цитирует «Монцамэ» слова министра Б.Бат-Эрдэнэ.
На встрече монгольский министр выразил намерение сотрудничать с Россией в поставке семян деревьев в Монголию, в внедрении методов и технологий и обучении персонала, а также сообщил, что конкретные предложения будут направлены соответствующим организациям российской стороны, как только будет разработан подробный план действий.
В конце встречи министр Б.Бат-Эрдэнэ пригласил российского посла Искандера Азизова принять участие в встрече иностранных глав дипломатических миссий, которая состоится 21 февраля в Монголии.
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