В Бурятии прокуратура выявила более 600 нарушений при реализации нацпроектов

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

К ответственности привлекли 162 человека



В Бурятии действуют 11 национальных проектов, на реализацию которых в 2021 году выделено более 15 млрд. рублей.



В 2021 году в этой сфере органы прокуратуры республики выявили 621 нарушение закона, из них 557 (89 %) – при реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Жильё и городская среда», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Внесено 227 представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 162 лица.



- Прокурорами пресекались нарушения закона на всех стадиях закупочных процедур, установлены факты неправомерного изменения условий контрактов, включение в них противоречащих закону положений. Вмешательства потребовали факты приёмки невыполненных и не соответствующих условиям контрактов работ, ненадлежащего использования оборудования, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.



Вмешательство прокуроров способствовало надлежащему завершению и реконструкции девяти объектов.



Так, по факту нарушения графика выполнения работ по строительству школы по улице Автотранспортная в Улан-Удэ прокурор Советского района внёс представление руководителю заказчика – муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик». После этого строительство объекта было завершено.



В восьми образовательных учреждениях республики выявлены факты простоя интерактивного и иного оборудования, приобретённого в рамках федерального проекта «Современная школа». В результате принятых прокурорами мер обеспечено его использование в учебном процессе.



В целях недопущения срыва реализации программных мероприятий четырём профильным министрам объявлены предостережения.



Надзорные мероприятия продолжаются.

