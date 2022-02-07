К ответственности привлекли 162 человека
В Бурятии действуют 11 национальных проектов, на реализацию которых в 2021 году выделено более 15 млрд. рублей.
В 2021 году в этой сфере органы прокуратуры республики выявили 621 нарушение закона, из них 557 (89 %) – при реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Жильё и городская среда», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Внесено 227 представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 162 лица.
- Прокурорами пресекались нарушения закона на всех стадиях закупочных процедур, установлены факты неправомерного изменения условий контрактов, включение в них противоречащих закону положений. Вмешательства потребовали факты приёмки невыполненных и не соответствующих условиям контрактов работ, ненадлежащего использования оборудования, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Вмешательство прокуроров способствовало надлежащему завершению и реконструкции девяти объектов.
Так, по факту нарушения графика выполнения работ по строительству школы по улице Автотранспортная в Улан-Удэ прокурор Советского района внёс представление руководителю заказчика – муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик». После этого строительство объекта было завершено.
В восьми образовательных учреждениях республики выявлены факты простоя интерактивного и иного оборудования, приобретённого в рамках федерального проекта «Современная школа». В результате принятых прокурорами мер обеспечено его использование в учебном процессе.
В целях недопущения срыва реализации программных мероприятий четырём профильным министрам объявлены предостережения.
Надзорные мероприятия продолжаются.
В Бурятии прокуратура выявила более 600 нарушений при реализации нацпроектов
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