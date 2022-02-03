Путин поздравил буддистов страны с Белым месяцем

Президент России Владимир Путин поздравил буддистов страны с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Официальное поздравление на своей странице в Instagram опубликовал глава Бурятии Алексей Цыденов.
- В этот праздничный день хочу поблагодарить буддийскую общину России за большой вклад в просвещение и благотворительность, упрочение нравственных основ общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к высоким принципам морали, сохранение семейных, традиционных ценностей. И конечно, глубокой признательности заслуживает ваше активное содействие в решении насущных социальных задач, укреплении межнационального и межрелигиозного мира и согласия, - говорится в поздравлении.
Также президент пожелал достатка, благополучия, здоровья и процветания.
Празднование Сагаалгана началось вчера, 2 февраля. По традиции праздник отмечают месяц.
Из-за рекордного роста заболеваемости коронавирусом в Улан-Удэ не было традиционных гуляний в честь Сагаалгана.