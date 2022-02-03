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Экс-мэр Улан-Удэ блеснул игрой на цифровом пианино

Экс-мэр Улан-Удэ блеснул игрой на цифровом пианино
Власть, 
Александр Голков необычно поздравил с Новым годом по лунному календарю

Бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков необычно поздравил жителей Бурятии с праздником Белого месяца. В качестве подарка он исполнил отрывок Людвига ван Бетховена «К Элизе».

Как выяснилось, у бывшего градоначальника новое хобби – музицирование. Голков приобрёл цифровое пианино и теперь играет на нём. Видео опубликовал на своих страницах в соцсетях.

- Вступает в права год Тигра. С праздником Вас! Перемены не за горами. Пусть авторитетный, решительный, смелый покровитель года даст возможность каждому претворить мечты в реальность. Впитывайте энергию священного, величавого животного и благоприятные изменения в вашей жизни обязательно произойдут, - написал Александр Голков.

 
Судя по комментариям, подписчикам понравилось творчество экс-мэра: «Обалдеть, я восхищён, я потрясён, спасибо!», «С праздником вас! Талантливый человек будет талантлив во всем!», «Александр Михайлович красавчик, всегда уважал сильных людей, способных на эксперименты, сам этим увлекаюсь. С праздником и всего наилучшего!».

Сам же Голков отметил, что это был экспромт. Также он подчеркнул, что играл двумя руками, а для начинающих - это «серьёзный вызов».

После переезда в Москву Александр Голков стал чаще появляться в социальных сетях. Здесь он делится новостями из своей жизни, комментирует события из жизни Бурятии, публикует архивные фотографии. Помимо этого, он активно критикует нынешнее руководство города. Так, в одном из постов бывший мэр написал:

«На мой взгляд, основной лозунг «Город для людей», взятый на вооружение мэрией Улан-Удэ, к сожалению, никуда не годится. Как будто раньше в столице Бурятии жили не люди. Главная мысль моего поста - продолжение Добрых традиций нашего города. Лично я делал всё, что мог. Все сегодняшние объекты строительства и инфраструктуры - это лишь продолжение моей работы. Ничего нового пока ещё не создано. Многие сгорают от любопытства: нет ли у меня планов вернуться назад? Отвечаю из первых уст: брать реванш не собираюсь ни у нынешней команды, ни у будущей. Свою страницу в истории я уже перевернул. Родной Улан-Удэ навсегда останется для меня городом Добрых традиций и моей малой Родиной. Поэтому я продолжаю писать «Историю города в рассказах горожан» в своём челендже #голков_биография». 

Александр Голков ранее возглавлял горсовет депутатов, а также дважды становился мэром Улан-Удэ. В общей сложности провёл на посту мэра более шести лет. Досрочно ушёл в отставку в феврале 2019 года.
мэр пианино

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