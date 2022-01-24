Вопрос подняли вопрос после гибели семилетней девочки
После смерти семилетней девочки, растерзанной собаками, глава парламента Забайкальского края Кон Ен Хва поручил комитету по аграрной политике и природопользованию в срочном порядке подготовить предложения по изменению федерального законодательства, связанного с отловом безнадзорных животных. Об этом сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.
- Мы должны сделать все, что от нас требуется по законодательной части. Наши предложения по корректировке федерального закона необходимо сформулировать как можно оперативнее, - заявил Кон Ен Хва.
По предложению главы парламентария депутаты также соберут средства для семьи погибшей девочки.
Теперь участникам предстоит выработать конкретные предложения по изменению федерального законодательства, связанного с отловом безнадзорных животных.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 января в селе Домна под Читой собаки заживо загрызли семилетнюю девочку.
Депутаты Забайкалья готовят предложения в Госдуму по изменению закона о бездомных животных
Власть, Фото:
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