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Депутаты Забайкалья готовят предложения в Госдуму по изменению закона о бездомных животных

Депутаты Забайкалья готовят предложения в Госдуму по изменению закона о бездомных животных
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос подняли вопрос после гибели семилетней девочки

После смерти семилетней девочки, растерзанной собаками, глава парламента Забайкальского края Кон Ен Хва поручил комитету по аграрной политике и природопользованию в срочном порядке подготовить предложения по изменению федерального законодательства, связанного с отловом безнадзорных животных. Об этом сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.

- Мы должны сделать все, что от нас требуется по законодательной части. Наши предложения по корректировке федерального закона необходимо сформулировать как можно оперативнее, - заявил Кон Ен Хва.

По предложению главы парламентария депутаты также соберут средства для семьи погибшей девочки.

Теперь участникам предстоит выработать конкретные предложения по изменению федерального законодательства, связанного с отловом безнадзорных животных.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 января в селе Домна под Читой собаки заживо загрызли семилетнюю девочку
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