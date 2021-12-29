В Бурятии модернизировали информационную систему «Социальный регистр населения»

Новая система в следующем году будет распространена на территории всего региона



Государственная информационная система «Социальный регистр населения Бурятии» включает в себя модуль «система долговременного ухода». Система призвана обеспечить межведомственное взаимодействие органов социальной защиты и учреждений здравоохранения республики.



- Между центрами социальной поддержки населения и районными центральными больницами, участвующими в реализации пилотного проекта заключены соглашения об информационном взаимодействии в части внесения в социальный регистр информации о пожилых гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, - пояснила министр соцзащиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Отмечу, в единой информационной базе данных, за счёт постоянного обновления информации поддерживается её актуальность.



По словам министра, регистр позволяет соцработникам и медикам аккумулировать данные о получателях их услуг. Социальные услуги предоставляются пожилым и инвалидам в зависимости от уровня нуждаемости в постороннем уходе. Новая система в следующем году будет распространена на территории всего региона. В связи с этим финансирование будет увеличено до 78 млн рублей.



В 2022 году продолжит функционировать служба сиделок, в нее всё активнее включается негосударственные поставщики услуг. Ориентировочно в следующем году 91 сиделка сможет охватить 158 граждан, нуждающихся в постороннем уходе. Сейчас на восьми пилотных территориях работают 90 сиделок, они обслуживают 226 пожилых граждан и инвалидов, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию. Всего же обучено более 450 человек.



В следующем году также планируется открытие отделения дневного пребывания на базе комплексного центра «Доверие» при условии снятия ограничительных мероприятий в условиях пандемии.

