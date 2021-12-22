Улан-Удэ назвали худшим городом по качеству управления

Рейтинг представило Агентство политических и экономических коммуникаций
Антилидерами по качеству управления среди городских округов России в этом году стали Улан-Удэ, Киров и Архангельск. На верхних позициях рейтинга — Тюмень, Салехард и Грозный, которых эксперты высоко оценивали и в прошлые годы. Ежегодный рейтинг эффективности управления городов подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского, сообщает РБК.
Столица Бурятии опустилась на шесть позиций по сравнению с прошлым годом и заняла последнее место. В тройке антилидеров также региональные столицы Киров (он опустился за год на два пункта) и Архангельск (опустился на восемь позиций). Лидер антирейтинга прошлого года, столица ЕАО Биробиджан, напротив, улучшил свои позиции в рейтинге на семь пунктов.
- Попадание Улан-Удэ, Кирова и Архангельска в аутсайдеры неудивительно. В бурятской столице плохая экология, смог и проблема «чёрного неба», а также сложная ситуация с состоянием жилого фонда и коммунальных сетей - сказал РБК Дмитрий Орлов.
Для Кирова характерен высокий уровень протестного голосования на выборах в Госдуму-2021 и проблемы с вывозом мусора. В Архангельске, который был антилидером рейтинга в 2019 году, налицо сложности с общественным транспортом, а также недовольство жителей мусорным полигоном.
- Наиболее проблемные города либо не имеют ресурсов и работают только на выживание, либо не умеют ими распоряжаться, — прокомментировал РБК результаты рейтинга Туровский.
При то, что максимальное значение рейтинга составляет единицу, ни один из городов-участников не получил менее 0,4 балла. Это хорошая тенденция, считают эксперты, хотя Улан-Удэ с 0,405 балла приблизился к этому «пороговому значению».
- При вынесении оценки учитывались мнения 204 экспертов и статистические показатели. В качестве критериев для оценки политико-управленческого блока, в частности, анализировались результат «Единой России» на выборах городского представительного собрания по партийным спискам в 2020–2021 годах. Также оценивался объём субсидий за январь-октябрь этого года на душу населения и динамика объема субсидий за это время на душу населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика расходов на общегосударственные вопросы в расходах бюджета городского округа по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и другие факторы, - сообщает РБК.
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