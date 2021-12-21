Анастасии Кузовлевой продлили срок содержания под стражей
Бывший председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию (КУИ) администрации Улан-Удэ Анастасия Кузовлева встретит Новый год в СИЗО. Суд продлил ей срок содержания под стражей на два месяца – до 26 февраля 2022 года.
- 20 декабря Советским районным судом Улан-Удэ вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Кузовлевой Анастасии Андреевны на 2 месяца 00 суток, а всего до 3 месяцев 29 суток, то есть до 26 февраля 2022 года, - сообщили в пресс-службе райсуда.
Анастасия Кузовлева обвиняется в получении взятки в крупном размере.
По версии следствия, в конце 2017го – начале 2018 года к председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды участка, находившегося в муниципальной собственности. Следователи полагают, что подозреваемая согласилась и потребовала от бизнесмена взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей, которое в дальнейшем оформлено на её отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность.
- Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета, - сообщали в СУ СК России по Бурятии.
В Улан-Удэ экс-председатель КУИ встретит Новый год в СИЗО
Власть, Фото:
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