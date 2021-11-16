Глава минимущества Бурятии проведёт прямой эфир

Мероприятие состоится днём в рабочее время



Министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова проведёт прямой эфир в Instagram.



Прямой эфир состоится 17 ноября с 14:00 до 15:00. Пользователи смогут задать вопросы про дальневосточный гектар, самоволку, гаражную амнистию и пр.



Эфир состоится на странице минимущества в Instagram. Вопросы можно задать под постом до прямого эфира и во время его проведения.





