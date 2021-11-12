В Бурятии предстанет перед судом директор Ипотечной корпорации

К примеру, стены ряда жилых помещений были выполнены лишь из листов гипсокартона, так что здание промерзало. Также отсутствовала нормальная вентиляция, в результате чего в квартирах образовывалась плесень.







Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике. Сообщается, что он обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»,По информации «Байкал-Daily», речь идёт об Анатолии Бирюкове, который возглавлял УКС правительства Бурятии несколько лет назад, а сейчас является гендиректором АО «СЗ «Ипотечная корпорация Республики Бурятия».Уголовное дело связано с приобретением квартир для сирот, которое происходило в 2017 году. По данным следствия, тогда обвиняемый, который возглавлял в то время УКС, заключил два государственных контракта о приобретении жилых помещений в Кабанском и Кяхтинском районах для детей-сирот.- В соответствии с законодательством, приёмка приобретаемых объектов недвижимости должна проводиться комиссией в составе не менее пяти членов после соответствующей экспертизы. В нарушение требований, обвиняемый сформировал приёмочную комиссию всего из двух человек, из которых лишь один проводил визуальный осмотр приобретаемых жилых помещений. При этом их экспертиза вовсе не проводилась, что не обеспечило нормальной проверки помещений. Начальник учреждения, несмотря на явные нарушения, утвердил акты приёма-передачи объектов недвижимости без замечаний, после чего из казны на счета продавцов перечислены средства в соответствии с ценой контрактов в полном объёме, - сообщили в следственном управлении.Однако 14 жилых помещений в селе Кабанск и пять в городе Кяхта на момент их покупки не соответствовали множеству требованиями о безопасности зданий. По сути, они были непригодны для круглогодичного проживания.Позднее по договорам социального найма эти квартиры были переданы сиротам. Те вынуждены были жить в опасных санитарных и технических условиях.- 19 лицам предоставлены жилые помещения, не отвечающие требованиям строительных, санитарных норм и правил. В результате действий чиновника бюджетной системе Российской Федерации причинён ущерб на сумму 13,8 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель прокурора Бурятии. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.