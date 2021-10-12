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Улан-Удэнский горсовет посетили коллеги из Читы

Улан-Удэнский горсовет посетили коллеги из Читы
Власть,  Фото:пресс-служба УУГСД
Забайкальцам рассказали о работе депутатов

Сегодня, 12 октября, с рабочим визитом Улан-Удэнский городской совет посетили представители Читинской городской думы. Забайкальским парламентариям рассказали, как выстроена работа горсовета по наказам избирателей, общественных приёмных депутатов, работа с помощниками и взаимодействие с медиа сообществом.

О том, как выстроена работа в комитетах горсовета, рабочих группах и о взаимодействии с профильными комитетами администрации города подробно рассказал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

- Мы регулярно выезжаем на городские объекты совместно с руководителями районных администраций и председателями городских комитетов. На местах оперативно решаем возникшие вопросы, - пояснил Чимит Бальжинимаев в разговоре с коллегами.

Читинцев интересовал вопрос как выстроен механизм по реализации программы по исполнению наказов избирателей.

Заместитель председателя – руководитель рабочей группы по исполнению наказов избирателей Анатолий Белоусов рассказал, как из созыва в созыв менялся и усовершенствовался механизм исполнения наказов избирателей.

- Сегодня мы пришли к тому, что объединили все мероприятия по наказам в один перечень, чтобы более оперативно решать вопросы, связанные с благоустройством наших округов. Следует отметить, что многие наказы мы выполняем совместно с депутатами Народного Хурала, это позволяет нам реализовать более масштабные проекты, - подчеркнул Анатолий Белоусов.

Городская дума Читы состоит из четырех постоянно действующих комитетов, комиссий и депутатских объединений. В состав думы входит 30 депутатов.

Уже завтра коллеги из Читы примут участие в заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Улан-Удэ.
ГорсоветУУ Улан-Удэ Чита

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