Забайкальцам рассказали о работе депутатов
Сегодня, 12 октября, с рабочим визитом Улан-Удэнский городской совет посетили представители Читинской городской думы. Забайкальским парламентариям рассказали, как выстроена работа горсовета по наказам избирателей, общественных приёмных депутатов, работа с помощниками и взаимодействие с медиа сообществом.
О том, как выстроена работа в комитетах горсовета, рабочих группах и о взаимодействии с профильными комитетами администрации города подробно рассказал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
- Мы регулярно выезжаем на городские объекты совместно с руководителями районных администраций и председателями городских комитетов. На местах оперативно решаем возникшие вопросы, - пояснил Чимит Бальжинимаев в разговоре с коллегами.
Читинцев интересовал вопрос как выстроен механизм по реализации программы по исполнению наказов избирателей.
Заместитель председателя – руководитель рабочей группы по исполнению наказов избирателей Анатолий Белоусов рассказал, как из созыва в созыв менялся и усовершенствовался механизм исполнения наказов избирателей.
- Сегодня мы пришли к тому, что объединили все мероприятия по наказам в один перечень, чтобы более оперативно решать вопросы, связанные с благоустройством наших округов. Следует отметить, что многие наказы мы выполняем совместно с депутатами Народного Хурала, это позволяет нам реализовать более масштабные проекты, - подчеркнул Анатолий Белоусов.
Городская дума Читы состоит из четырех постоянно действующих комитетов, комиссий и депутатских объединений. В состав думы входит 30 депутатов.
Уже завтра коллеги из Читы примут участие в заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Улан-Удэ.
Улан-Удэнский горсовет посетили коллеги из Читы
Власть, Фото:
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