По оценке главы Бурятии, некоторые готовы набирать популярность за счёт нереалистичных идей
На сессии Народного Хурала глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на предложение о понижении пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока. Такую инициативу он назвал популистской.
- Она не столько реальная, сколько популистская. Давайте для дальневосточников сделаем МРОТ в два раза выше, давайте пенсию снизим в два раза, давайте ещё что-то сделаем. Мы же в реальном мире живём, понимаем, что мы все в большой стране, и люди у нас одинаковые. У нас и так достаточно много льгот, которые мы имеем в рамках Дальневосточного округа. Поэтому набирать больше популярности за счёт декларации нереализуемых мероприятий – такой подход я не поддерживаю. Воздержусь от того, чтобы двигать эту тему дальше, - сказал Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее группа депутатов Народного Хурала внесла законодательную инициативу о том, чтобы обратиться к Госдуме с просьбой вернуть прежний пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока в целом и Бурятии в частности. Для тех, кто живёт в районах Крайнего Севера, предлагается и вовсе установить выход на пенсию для мужчин в 55 лет, для женщин – в 50 лет. Для всех остальных дальневосточников просят вернуть 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Авторы идеи считают, что это поможет снизить отток населения.
Алексей Цыденов назвал популистским требование прежнего пенсионного возраста
Власть, Фото:
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