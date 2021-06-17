Вячеслав Дамдинцурунов срочно выехал в Бичуру на ликвидацию паводка

В Бичуре продолжаются аварийно-восстановительные работы после прорыва дамбы
17 июня министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов внепланово выехал в Бичурский район. Там из-за выхода реки из берегов разрушена дамба, подтоплены улицы и дома бичурцев. Цель поездки министра - организация волонтёрского движения для помощи пострадавшим жителям района.
Из-за обильных осадков, выпавших 7-8 июня, река Бичура вышла из русла. Утром 9 июня двухметровый вал воды пришел в село Бичура. Оказались размытыми более 10 участков дамбы. Вода пошла по улицам села.
Вчера министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов через свои аккаунты в соцсетях обратился к волонтёрам и неравнодушным гражданам:
- Сразу в нескольких районах Бурятии назрела острая паводковая ситуация. Подтоплены несколько сел и посёлков. Вода подступает к домам. Под угрозой десятки населённых пунктов. Самая сложная ситуация в Кяхтинском и Бичурском районах. Есть большой риск, что большая вода может прийти в Улан-Удэ. Завтра, 17 июня мы с группой единомышленников работаем в селе Бичура. Приглашаю принять участие в этой важной миссии - работы хватит на всех.
Сегодня аварийно-восстановительные работы и ликвидация чрезвычайной ситуации в Бичуре продолжаются. Несколько десятков волонтёров распределены на участках прорыва дамбы. Там работает тяжелая техника - экскаваторы и самосвалы. Рабочие и волонтёры роют канавы и засыпают дамбу. Министр Вячеслав Дамдинцурунов стал начальником участка восстановительных работ на улице Ленина. Сегодня ещё предстоит очистить оросительную систему и восстановить дорожное сообщение по улицам Славы и Победы.
Глава Бичурского района Василий Смолин, обращаясь к волонтёрам перед началом работы, предупредил:
- Работа очень сложная, прошу всех соблюдать меры предосторожности. Строго выполнять указания старших по группам.
Обстановка в Бичурском районе остается сложной. Несмотря на восстановительные работы, под угрозой затопления остаются более двух тысяч человек.
- Работает 16 единиц техники. Привлечена группа волонтеров, они работают на восстановлении оросительных каналов и дамбы. Производится отсыпка в подворьях, откачка воды. Организован подвоз питьевой воды. Открыта «горячая линия». Но рабочих рук не хватает - объём восстановительных работ очень большой. Району необходима любая помощь, - сообщил глава Бичурского района Василий Смолин.
Вячеслав Дамдинцурунов срочно выехал в Бичуру на ликвидацию паводка
Власть, Фото:
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