Вячеслав Дамдинцурунов срочно выехал в Бичуру на ликвидацию паводка

Власть, Фото: пресс-служба администрации Бичурского района

В Бичуре продолжаются аварийно-восстановительные работы после прорыва дамбы



17 июня министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов внепланово выехал в Бичурский район. Там из-за выхода реки из берегов разрушена дамба, подтоплены улицы и дома бичурцев. Цель поездки министра - организация волонтёрского движения для помощи пострадавшим жителям района.



Из-за обильных осадков, выпавших 7-8 июня, река Бичура вышла из русла. Утром 9 июня двухметровый вал воды пришел в село Бичура. Оказались размытыми более 10 участков дамбы. Вода пошла по улицам села.



Вчера министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов через свои аккаунты в соцсетях обратился к волонтёрам и неравнодушным гражданам:



- Сразу в нескольких районах Бурятии назрела острая паводковая ситуация. Подтоплены несколько сел и посёлков. Вода подступает к домам. Под угрозой десятки населённых пунктов. Самая сложная ситуация в Кяхтинском и Бичурском районах. Есть большой риск, что большая вода может прийти в Улан-Удэ. Завтра, 17 июня мы с группой единомышленников работаем в селе Бичура. Приглашаю принять участие в этой важной миссии - работы хватит на всех.



Сегодня аварийно-восстановительные работы и ликвидация чрезвычайной ситуации в Бичуре продолжаются. Несколько десятков волонтёров распределены на участках прорыва дамбы. Там работает тяжелая техника - экскаваторы и самосвалы. Рабочие и волонтёры роют канавы и засыпают дамбу. Министр Вячеслав Дамдинцурунов стал начальником участка восстановительных работ на улице Ленина. Сегодня ещё предстоит очистить оросительную систему и восстановить дорожное сообщение по улицам Славы и Победы.



Глава Бичурского района Василий Смолин, обращаясь к волонтёрам перед началом работы, предупредил:



- Работа очень сложная, прошу всех соблюдать меры предосторожности. Строго выполнять указания старших по группам.



Обстановка в Бичурском районе остается сложной. Несмотря на восстановительные работы, под угрозой затопления остаются более двух тысяч человек.



- Работает 16 единиц техники. Привлечена группа волонтеров, они работают на восстановлении оросительных каналов и дамбы. Производится отсыпка в подворьях, откачка воды. Организован подвоз питьевой воды. Открыта «горячая линия». Но рабочих рук не хватает - объём восстановительных работ очень большой. Району необходима любая помощь, - сообщил глава Бичурского района Василий Смолин.

