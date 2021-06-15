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Экс-заместитель главы МВД по Бурятии сменил сферу деятельности

Экс-заместитель главы МВД по Бурятии сменил сферу деятельности
Власть,  Фото:предоставлено администрацией Октябрьского района
Октябрьский район Улан-Удэ возглавил бывший высокопоставленный полицейский

В Улан-Удэ произошло назначение главы Октябрьского района. Пост с сегодняшнего дня занял бывший замминистра внутренних дел по Бурятии Андрей Муравьёв.

- Распоряжением администрации Улан-Удэ от 15 июня руководителем администрации Октябрьского района Улан-Удэ назначен Андрей Владимирович Муравьев, - сообщили в районной администрации.

Андрей Муравьёв занимал пост заместителя министра внутренних дел Бурятии с 2003 года до недавнего времени.

Прежним главой Октябрьского района был Андрей Сухоруков, к слову, тоже человек при погонах. До прихода в мэрию он служил в рядах Вооружённых Сил, был командиром воинской части. С 1 июня Сухоруков был назначен первым заместителем директора МУП «Водоканал». Директор Жаргал Цыбиков сейчас находится под следствием и содержится в СИЗО.

Справка:

Андрей Муравьёв родился 5 марта 1968 года в Улан-Удэ. Среднюю школу окончил в Улан-Удэ, после чего поступил в Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознаменное училище МВД СССР.

С 1991 года проходил службу в оперативной части внутренних войск. Начал службу в органах внутренних дел в июне 1994 года инженером-сапёром, затем помощником начальника штаба и заместителем командира ОМОН при МВД Бурятии.

С 1996 года - слушатель Академии управления МВД России. После окончания Академии назначен на должность заместителя начальника отдела по кадрам отдела внутренних дел Железнодорожного района МВД Бурятии.

В 2000 году был назначен командиром отряда милиции особого назначения при МВД, а в 2001 году - заместителем начальника штаба - начальником оперативного отдела штаба МВД по Бурятии.

В 2003 году назначен на должность заместителя министра – начальника Штаба МВД по Бурятии. До конца мая 2021 года – заместитель министра внутренних дел по Бурятии.

Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации. Награжден государственными наградами, наградным огнестрельным и холодным оружием.

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