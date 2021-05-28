Глава Подмосковья хочет провести отпуск в Бурятии

Губернатор Московской области назвал Бурятию «живописной»



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» рассказал, что хотел бы провести отпуск в Бурятии.



Андрей Воробьёв признался, что если речь об отдыхе идёт о России, то ему очень бы хотелось ещё раз побывать на озере Байкал, но на этот раз посетить Бурятию.



- Очень живописные места, - отметил губернатор.



Издание «Подмосковье сегодня» передаёт, что, помимо нашей страны, глава Подмосковья считает интересными местами для отдыха египетские города Каир и Луксор.



Справка:



Андрей Воробьёв родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. Его отец – бывший первый заместитель главы МЧС России Сергея Шойгу. Окончил Северо-Осетинский государственный университет по специальности «коммерция», а также Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «экономист-международник со знанием иностранного языка» и Институт коммуникационного менеджмента Государственного университета - Высшей школы экономики, получив степень магистра делового администрирования по политическим и бизнес-коммуникациям. Кандидат экономических наук.



С 1991 по 2000 год занимался предпринимательством, в том числе был одним из учредителей и гендиректором ОАО «Группа компаний «Русское море».



В 2000 году начал работать в аппарате правительства РФ, занимал должность помощника заместителя председателя правительства Сергея Шойгу.



С 2000 по 2012 год являлся президентом межрегионального общественного фонда поддержки партии «Единая Россия». С марта 2002 года по декабрь 2003 года был членом Совета Федерации от Республики Адыгея.



В 2003-2012 годы - депутат Государственной думы трёх созывов.



С 2012 года возглавляет Московскую область. Дважды выигрывал выборы в 2013 и 2018 годах.

