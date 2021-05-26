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Премьер-министр России поставил в пример учёного из Бурятии

Премьер-министр России поставил в пример учёного из Бурятии
Власть, 
Михаил Мишустин рассказал о разработке Анжея Жимбиева

В России 25 мая завершился просветительский марафон «Новое знание», проходившийся в восьми городах страны. В том числе перед школьниками и студентами выступил премьер-министр России Михаил Мишустин. В своём выступлении он рассказал о стартапе уроженца Бурятии Анжея Жимбиева.

Учёный из Бурятии более десяти лет работает в сфере инноваций. Он эксперт в разработке диагностических медицинских изделий.

- Создание эффективных вакцин – это наша победа, которая была достигнута благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских учёных, врачей, других специалистов. Все они в первые же дни, когда стало известно о распространении новой инфекции, незамедлительно включились в борьбу. И сделали не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса. Уникальный экспресс-тест создал тоже наш соотечественник Анжей Жимбиев. Когда началось распространение коронавируса, он занялся созданием экспресс-теста. Причём не в крупном научном центре – эта идея была реализована в небольшом стартапе, - рассказал Михаил Мишустин.

Он добавил, что разработанный Анжеем Жимбиевым экспресс-тест на коронавирус сейчас применяется не только в России, но и за рубежом.

- Один из самых эффективных тестов, - отметил Мишустин.

Как сообщал «Байкал-Daily», с помощью разработанного экспресс-теста любой человек может по капле крови из пальца за 10 минут определить наличие антител IgM и IgG к коронавирусу. Готовый тест можно использовать в любом месте и без специального оборудования.
ученые премьер-министр России
 
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