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Вячеслав Дамдинцурунов намерен вернуть Бурятии федеральную поддержку государственно-частного партнёрства

Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Состоялась встреча политика с представителями «Опоры России»

Об этом министр спорта и кандидат на предварительном голосовании «Единой России» рассказал во время бизнес-завтрака с предпринимателями и бизнесменами.

Отвечая на вопрос о государственно-частном партнёрстве, Вячеслав Дамдинцурунов отметил, что в Бурятии уже есть результаты такого сотрудничества по линии спорта. Так, в селе Сотниково в рамках ГЧП был построен спортивный зал в виде борцовской юрты. Стоимость проекта – 42 миллиона рублей, из них 36 миллионов удалось получить из федерального бюджета по линии минспорта России. Однако сегодня поддержку ГЧП в федеральном министерстве убрали.

- Была хорошая инициатива, и мы будем её дальше продвигать: два года была отдельная строка по ГЧП в бюджете министерства спорта РФ, - отметил Вячеслав Дамдинцурунов. По его словам, эту поддержку нужно возвращать.

Ещё одна проблема состоит в том, что не все проекты, которые государство предлагает реализовывать по линии ГЧП, интересны предпринимателям.

- Мы заказываем, например, несколько стадионов при школах. И предпринимателю такие объекты не интересны. Мы провели конкурс по ГЧП, на него никто не заявился, - рассказал Вячеслав Дамдинцурунов. - Однако есть другие объекты, которые могут быть интересны предпринимателям. Это и футбольные крытые спортивные сооружения, и залы художественной гимнастики, и какие-то другие сооружения. Но пока у нас есть первоочередные зачади по строительству стадионов при школах.

По словам представителей «Опоры России», государственно-частное партнёрство имеет хороший потенциал именно в сфере спорта и оздоровления.

- Мы встречались во время одного во время одного из предыдущих бизнес-завтраков с участниками ГЧП и услышали, что проекты в сфере спорта в Бурятии – одни из самых лучших в России. На федеральном уровне больше поддерживают эти варианты, когда бизнес взаимодействует с властью в отрасли спорта, оздоровления, здорового образа жизни, - сообщила исполнительный директор бурятского регионального отделения «Опоры России» Татьяна Андреева.

В целом же по линии минспорта Бурятии идёт грантовая поддержка молодёжи и предпринимательства. В прошлом году, например, был реализован проект «Молодёжь – опора для бизнеса», когда предприниматели при поддержке министерства выезжали в районы и рассказывали юношам и девушкам о том, что такие бизнес и как его вести. И это не единственное направление грантовой поддержки молодёжи и предпринимательства.

- Есть более 10 различных грантовых направлений, они успешно реализуются. К сожалению, из-за пандемии были сокращены средства, но, я думаю, что в этом году мы отстоим и на следующий год вернём объёмы финансирования на реализацию социальных грантов, - заявил Вячеслав Дамдинцурунов.
Единая Россия Бурятия спорт бизнес
 
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