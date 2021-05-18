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В Улан-Удэ готовятся к возведению домостроительного комбината

В Улан-Удэ готовятся к возведению домостроительного комбината
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ради будущего объекта внесут изменения в правила землепользования

18 мая в Улан-Удэнском горсовете прошло заседание комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию. Депутаты обсудили семь вопросов. В том числе планируется внести изменения в правила землепользования и застройки Улан-Удэ. Поправки нужны для строительства домостроительного комбината в 148 микрорайоне.

Как сообщал «Байкал-Dailу», проектом домостроительного комбинат занимается застройщик «Бургражданстрой». Комбинат будет изготавливать железобетонные плиты для строительства зданий для ИЖС и многоквартирных домов.

Затем планируется масштабная стройка 140 «б» микрорайона, а также части территорий в микрорайонах 148 «а», 146 «б» и 162. Строительство жилых домов в этих микрорайонах будет рассчитано на 11 лет. Планируется, что там будут проживать от 59 до 60 тысяч человек. Соответствующие изменения в Генплан Улан-Удэ горсовет внёс в феврале.

Первая очередь строительства – это десять жилых домов на полторы тысячи квартир.

Также депутаты горсовета планируют из муниципальной в республиканскую собственность безвозмездно передать земельный участок на улице Жердева площадью 8,5 тысяч кв. м.

- По улице Жердева, 19 школа, чтобы строить пристрой и попадать в федерально-целевую программу по линии образования, - пояснил председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета Валерий Шагжитаров.




домостроительный комбинат ГорсоветУУ
 
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