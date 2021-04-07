В Улан-Удэ застроят новостройками 148А квартал

В Улан-Удэ готовится к запуску домостроительный комбинат. В производственном корпусе домостроительного комбината, который находится в промзоне на юго-востоке города, начался монтаж нового оборудования. Запуск производственного процесса планируется в третьем квартале 2021 года, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», о появлении в Улан-Удэ домостроительного комбината стало известно в июле 2020 года. Проектом занимается застройщик «БурГражданСтрой». Для того, чтобы начать производство, в сентябре компания выкупила недалеко от ТЭЦ-2 производственный и административный корпуса. Здесь будут изготавливаться железобетонные изделия для строительства многоэтажных домов.
Запланировано возведение нового жилого района «Мегаполис» на территории 148А квартала с возведением 30 многоквартирных домов. Первая очередь строительства – это десять жилых домов на полторы тысячи квартир.
Всего планируется ввести более 1 млн кв.м. жилья.
– По проекту туда должны переехать немало новосёлов и представителей малого бизнеса, открыв на первых этажах зданий свои предприятия: кафе, магазины и другие объекты сферы услуг, – сообщил гендиректор некоммерческой организация «Фонд развития города Улан-Удэ» Евгений Бартанов.
По проекту планировки нового жилого района, предусмотрено строительство домов с подземными парковками и со всей сопутствующей инфраструктурой. Это школы, детсады, поликлиника, магазины, спортивные площадки и спортзал. Также в перспективе крупный торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром.
– Первые этажи зданий предназначены для продажи и сдачи в аренду малому бизнесу, соответственно, будут созданы и новые рабочие места. Тем самым, часть новосёлов будут работать внутри района, что снизит колебания дорожного трафика, – заявил Евгений Бартанов.
Кроме того, планируется строительство дороги Спиртзаводской тракт – Энергетик – ул. Мокрова с перспективой её расширения до четырехполосной, что предусматривается в стратегическом плане развития Улан-Удэ.