Игорь Бобков объявил о выдвижении на выборы в Госдуму

Депутат Народного Хурала Игорь Бобков пойдет на выборы в Госдуму от «Партии пенсионеров за социальную справедливость». Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Также Бобков рассказал, что думает о других партиях, и анонсировал участие партии в выборах главы Бурятии и Народного Хурала.
Заместитель руководителя реготделения «Партии пенсионеров» Аграфена Бальжинимаева, открывая пресс-конференцию, подчеркнула, что партийцы пригласили Игоря Бобкова стать лидером бурятского отделения партии. И охарактеризовала политика:
- Харизматичный лидер, способный вести за собой людей. Мудрый, опытный, простой в общении. Несгибаемый борец за социальную справедливость. Человек совести.
Игорь Бобков пошутил, что комплименты заставляют его краснеть. И приступил к изложению своих политических позиций. Сначала он сделал главное заявление:
- Да безусловно, я пойду на выборы в Государственную думу. Если заниматься политикой, то надо всегда участвовать в выборах. Потом будут выборы главы Бурятии в 2022 году, в которых мы тоже примем самое активное участие со своим кандидатом. В 2023 году в Народный Хурал будем избирать своих кандидатов. Будем принимать участие во всех предстоящих выборах.
Уточнил Игорь Бобков и свои прежние связи с «Партией пенсионеров»:
- В «Партии пенсионеров» я уже участвовал в 2016 году. Вот мое партийное удостоверение, где я зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы на выборах 2016 года. Поэтому партии я человек не чужой. Тем более сейчас актив партии предложил, поддержал.
Делясь мнением о своём недолгом сотрудничестве с «Единой Россией», Игорь Бобков был категоричен:
- Я ни о чем не сожалею. И морально был готов к тому, что мне с «Единой Россией» не по пути. Я вносил 15 поправок в бюджет Бурятии касаемо улучшения жизни населения моего округа. Ни одну на фракции не поддержали. Это партия чиновников. Я предложил им: давайте отстираем флаг «Единой России» от слёз обездоленного народа. Все закончилось тем, что я был исключен из фракции.
Как пояснил политик, ему не пути и с другими парламентскими партиями. В частности, Игорь Бобков сказал:
- Псевдооппозиционные партии - КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» –фактически у власти находятся. Какой от них толк? Обнищание населения России и Бурятии стремительное. А они в это время получают средства на партийную деятельность из федерального бюджета и вполне себе ничего живут. Им не верят сегодня. Население разочаровалось в политической системе России.
Игорь Бобков исключил сотрудничество и с некоторыми представителями других политических сил. В частности, он не увидел вариантов сотрудничества с шоуменом Сергеем Зверевым:
- У Зверева - гламур, а у Партии пенсионеров - жесткая бескомпромиссная борьба за интересы населения Бурятии.
По мнению политика, «Партия Пенсионеров» вполне боеспособная партия:
- За партией пенсионеров стоит многотысячная политическая сила. Сегодня ты пионер, а завтра пенсионер. О пенсионерах и предпенсионерах никто заботится не хочет. Для этого нужно быть политическим бойцом, которым я и являюсь. Люди нас поддерживают. Вместе мы победим!