 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 мая

16 мая

Популярное

Игорь Бобков объявил о выдвижении на выборы в Госдуму

Игорь Бобков объявил о выдвижении на выборы в Госдуму
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Политик Игорь Бобков объяснил, почему выбрал «Партию пенсионеров»

Депутат Народного Хурала Игорь Бобков пойдет на выборы в Госдуму от «Партии пенсионеров за социальную справедливость». Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Также Бобков рассказал, что думает о других партиях, и анонсировал участие партии в выборах главы Бурятии и Народного Хурала.

Заместитель руководителя реготделения «Партии пенсионеров» Аграфена Бальжинимаева, открывая пресс-конференцию, подчеркнула, что партийцы пригласили Игоря Бобкова стать лидером бурятского отделения партии. И охарактеризовала политика:

- Харизматичный лидер, способный вести за собой людей. Мудрый, опытный, простой в общении. Несгибаемый борец за социальную справедливость. Человек совести.

Игорь Бобков пошутил, что комплименты заставляют его краснеть. И приступил к изложению своих политических позиций. Сначала он сделал главное заявление:

- Да безусловно, я пойду на выборы в Государственную думу. Если заниматься политикой, то надо всегда участвовать в выборах. Потом будут выборы главы Бурятии в 2022 году, в которых мы тоже примем самое активное участие со своим кандидатом. В 2023 году в Народный Хурал будем избирать своих кандидатов. Будем принимать участие во всех предстоящих выборах.

Уточнил Игорь Бобков и свои прежние связи с «Партией пенсионеров»:

- В «Партии пенсионеров» я уже участвовал в 2016 году. Вот мое партийное удостоверение, где я зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы на выборах 2016 года. Поэтому партии я человек не чужой. Тем более сейчас актив партии предложил, поддержал.


Делясь мнением о своём недолгом сотрудничестве с «Единой Россией», Игорь Бобков был категоричен:

- Я ни о чем не сожалею. И морально был готов к тому, что мне с «Единой Россией» не по пути. Я вносил 15 поправок в бюджет Бурятии касаемо улучшения жизни населения моего округа. Ни одну на фракции не поддержали. Это партия чиновников. Я предложил им: давайте отстираем флаг «Единой России» от слёз обездоленного народа. Все закончилось тем, что я был исключен из фракции.

Как пояснил политик, ему не пути и с другими парламентскими партиями. В частности, Игорь Бобков сказал:

- Псевдооппозиционные партии - КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» –фактически у власти находятся. Какой от них толк? Обнищание населения России и Бурятии стремительное. А они в это время получают средства на партийную деятельность из федерального бюджета и вполне себе ничего живут. Им не верят сегодня. Население разочаровалось в политической системе России.

Игорь Бобков исключил сотрудничество и с некоторыми представителями других политических сил. В частности, он не увидел вариантов сотрудничества с шоуменом Сергеем Зверевым:

- У Зверева - гламур, а у Партии пенсионеров - жесткая бескомпромиссная борьба за интересы населения Бурятии.

По мнению политика, «Партия Пенсионеров» вполне боеспособная партия:

- За партией пенсионеров стоит многотысячная политическая сила. Сегодня ты пионер, а завтра пенсионер. О пенсионерах и предпенсионерах никто заботится не хочет. Для этого нужно быть политическим бойцом, которым я и являюсь. Люди нас поддерживают. Вместе мы победим!
политика выборы в Госдуму
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Игорь Бобков объявил о выдвижении на выборы в Госдуму
Игорь Бобков объявил о выдвижении на выборы в Госдуму
Власть, 17.05.2021
Политик Игорь Бобков объяснил, почему выбрал «Партию пенсионеров»
Следком попросил министра строительства Бурятии «не доводить до крайности»
Следком попросил министра строительства Бурятии «не доводить до крайности»
Власть, 17.05.2021
В Бурятии сложилась непростая ситуация с покупкой квартир для сирот
Игорь Бобков метит в главы Бурятии
Игорь Бобков метит в главы Бурятии
Власть, 17.05.2021
Появился второй кандидат, намеренный участвовать в будущих выборах главы Бурятии
Вячеслав Дамдинцурунов рассказал, как сбылась мечта о строительстве в Бурятии Центра единоборств
Вячеслав Дамдинцурунов рассказал, как сбылась мечта о строительстве в Бурятии Центра единоборств
Власть, 17.05.2021
Строительство центра спортивных единоборств началось в 2020 году за счёт средств единой дальневосточной субсидии
У руководителя администрации главы Бурятии появится новый зам
У руководителя администрации главы Бурятии появится новый зам
Власть, 15.05.2021
Соответствующий указ подписан на этой неделе
Прокурор запросил 10 лет колонии для Баира Жамбалова
Прокурор запросил 10 лет колонии для Баира Жамбалова
Власть, 14.05.2021
Гособвинение считает, что вина бывшего вице-спикера Народного Хурала доказана
Улан-удэнские депутаты выявили массу недочётов на отремонтированной дороге
Улан-удэнские депутаты выявили массу недочётов на отремонтированной дороге
Власть, 14.05.2021
Протокол со всеми замечаниями направят подрядчику
Глава Бурятии и его семья сортирует мусор
Глава Бурятии и его семья сортирует мусор
Власть, 14.05.2021
Алексей Цыденов провёл экоурок для школьников
Глава Бурятии: «Республика гордится своими борицами»
Глава Бурятии: «Республика гордится своими борицами»
Власть, 13.05.2021
Уровень проведения чемпионата России по женской борьбе в Улан-Удэ сравнили с чемпионатами Европы
Глава МВД по Бурятии вошёл в рейтинг самых влиятельных силовиков
Глава МВД по Бурятии вошёл в рейтинг самых влиятельных силовиков
Власть, 12.05.2021
В рейтинг включены представители МВД, прокуратуры, СК и ФСБ
Экс-министр сельского хозяйства Забайкалья предстанет перед судом
Экс-министр сельского хозяйства Забайкалья предстанет перед судом
Власть, 12.05.2021
Бывший министр обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств
В Иркутской области депутат напал на полицейских
В Иркутской области депутат напал на полицейских
Власть, 12.05.2021
Мужчина буянил в отделе полиции 
Улан-удэнский депутат: «Судьба Сиреневого бульвара зависит от нас»
Улан-удэнский депутат: «Судьба Сиреневого бульвара зависит от нас»
Власть, 11.05.2021
Дмитрий Турченюк призвал жителей ПВЗ поучаствовать в голосовании

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^