Игорь Бобков объявил о выдвижении на выборы в Госдуму

- В «Партии пенсионеров» я уже участвовал в 2016 году. Вот мое партийное удостоверение, где я зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы на выборах 2016 года. Поэтому партии я человек не чужой. Тем более сейчас актив партии предложил, поддержал.





