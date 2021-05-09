Два региона подадут совместную заявку в министерство науки и высшего образования
Иркутская область и Бурятии вместе планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня «Байкал». В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что совместная заявка от двух регионов будет подана на федеральный конкурс министерства науки и высшего образования РФ.
Победители конкурса получат субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку научно-образовательных центров мирового уровня. Документы необходимо подать не позднее 27 мая.
- Важно объединить усилия и сформировать заявку, которая обязана одержать победу в конкурсе, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Статус научно-образовательного центра важен для решения экономических, социальных, научно-технологических и иных совместных задач Иркутской области и Республики Бурятия, а также реализации целей и достижения индикаторов, закреплённых стратегией пространственного развития Российской Федерации. Мы должны определить специализацию научно-образовательного центра и включить в программу его деятельности новые перспективные проекты.
Научно-образовательный центр «Байкал» представляет собой объединение бизнеса, науки и вузов, пояснили в правительстве Иркутской области. Это будет консорциум научно-образовательных организаций и предприятий реального сектора экономики. В качестве направлений центра «Байкал» рассматриваются переработка промышленных отходов, комплексная переработка древесины, эко-биотехнологии и фармацевтика.
Бурятия и Иркутская область решили создать центр «Байкал»
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