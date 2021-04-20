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«Что ни говори, а приятно»: Глава Бурятии получил грамоту президента РФ

«Что ни говори, а приятно»: Глава Бурятии получил грамоту президента РФ
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
Алексей Цыденов поделился эмоциями от получения почётной грамоты президента России

Главу Бурятии Алексея Цыденова наградили почётной грамотой президента России. Грамоту он получил в Москве из рук первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Фотографию глава Бурятии опубликовал на своей странице в Instagram.

- Сергей Владиленович Кириенко вручил мне Почетную грамоту Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Что ни говори, а приятно! Высокая оценка моих скромных усилий, - написал Алексей Цыденов.

В своём посте он добавил, что будет работать дальше, «чтобы оправдать доверие Президента, а главное доверие жителей нашей Бурятии!».

Пост за ночь набрал более 4,6 тысяч лайков. Пользователи желают: «Алексей Самбуевич, только не становитесь таким как они... Оставайтесь пожалуйста человеком и работайте во благо людей! Всех Вам благ и удачи в работе!», «Поздравляю Вас, Алексей Самбуевич! Желаю дальнейших профессиональных успехов!», «Успехов Вам и крепкого здоровья для воплощения новых планов и проектов. Очень надеемся на Вас», «Заслуженная награда! Поздравляем!». В то же время некоторые пользователи обращают внимание в комментариях на проблемы Бурятии.

Справка:

Почётная грамота президента РФ — награда президента, форма поощрения за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благотворительной деятельности и иные заслуги перед государством.

Грамотой награждаются государственные деятели, видные деятели в области науки, культуры, искусства, воспитания, просвещения и спорта, авторитетные представители общественности и деловых кругов, граждане страны, внёсшие значительный вклад в реализацию государственной политики Российской Федерации и, как правило, имеющие широкую известность.

Почётная грамота президента Российской Федерации является формой поощрения — государственной наградой.
глава Бурятии Алексей Цыденов грамота президента РФ
 
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